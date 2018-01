संजय लीला भंसाली ने करणी सेना को भेजा ‘पद्मावत’ देखने का न्यौता, लोकेंद्र कालवी बोले- जला देंगे निमंत्रण पत्र

25 जनवरी को दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म ‘पद्मावत’ रिलीज होने जा रही है। वहीं करणी सेना अब भी इस फिल्म को बैन कराने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। करणी सेना फिल्म को देश के चार राज्यों में बैन करा चुकी थी। लेकिन मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने पर फिल्म अब देशभर में रिलीज की जा रही है। इधर, अब संजय लीला भंसाली ने करणी सेना को फिल्म ‘पद्मावत’ देखने के लिए आमंत्रित किया है।

दरअसल, संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन ने करणी सेना को एक पत्र में फिल्म देखने के लिए आमंत्रण भेजा। इस पत्र में यह भी लिखा गया कि फिल्म में पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच कोई दृश्य नहीं है। फिल्म में पद्मावती को पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है। एएनआई ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि करणी सेना का दावा है कि भंसाली ने करणी सेना को फिल्म देखने का इन्विटेशन भेजा गया है।

डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक करणी सेना प्रमुख लोकेंद्र कालवी ने कहा है कि वह पत्र जला दिया जाएगा। उस लेटर में फिल्म देखने के लिए कोई तारीख नहीं लिखी गई है। कालवी कहते हैं कि 25 जनवरी आएगी और चली जाएगी लेकिन फिल्म रिलीज नहीं होगी। करणी सैनिक हर दम सिनेमा हॉल के आस-पास लोगों से अपील करेंगे कि वह कर्फ्यू लगाएं।

Rajput Karni Sena claims it has been invited by #SanjayLeelaBhansali to watch #Padmaavat pic.twitter.com/PgiP5qtU8L

— ANI (@ANI) January 20, 2018