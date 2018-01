Padmavat: ‘यही अलाउद्दीन के जीवन की सबसे बड़ी हार होगी’- शानदार है पद्मावत का नया टीजर

संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ का करणी सेना द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। इस बीच फिल्म का एक टीजर जारी किया गया है। इस टीजर में दीपिका पादुकोण जबरदस्त एंट्री और दमदार डायलॉग बोलती नजर आ रही हैं। टीजर की शुरुआत में रानी पद्ममिनी बनी दीपिका का निर्भय चेहरा सामने आता है। खुले बालों में दुश्मन का नाश करने की सोचते हुए वह आगे बढ़ती हैं। इस बीच दीपिका जबरदस्त डायलॉग बोलती हैं, ‘असुरों का विनाश करने देवी को भी गढ़ से उतरना पड़ा था। चित्तौड़ के आंगन में ऐसी लड़ाई होगी जो न किसी ने देखी होगी और न किसी ने सुनी होगी। वो लड़ाई हम क्षत्रानियां लड़ेंगी। और यही अलाउद्दीन के जीवन की सबसे बड़ी हार होगी।’

वहीं दीपिका टीजर में बोलती नजर आती हैं, ‘डर नाम का गहना कभी पद्मावती ने पहना ही नहीं। फिल्म ‘पद्मावत’ 25 जनवरी को रिलीज होनी है। वहीं देश के कई हिस्सों में इस फिल्म के विरोध के चलते माहौल गर्म बना हुआ है। ऐसे में इस टीजर के सामने आने से इस फिल्म के विरोधियों को जवाब मिला है। फिल्म को सीबीएफसी द्वारा रिलीज के लिए हरी झंडी मिल चुकी थी। बावजूद इसके राजपूत करणी सेना ने ‘पद्मावत’ का जबरदस्त विरोध कर 4 राज्यों में फिल्म को बैन करवा दिया था।

“Padmavati has never feared anything in her life”

