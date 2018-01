‘पद्मावत’ देखने के लिए उतावले हो रहे हैं बॉलीवुड सेलेब्स, बोले- नहीं हो पा रहा सब्र

Omg @RanveerOfficial all the reviews & comments abt the film & you is making me very impatient.Need to watch #padmaavat NOW.We already know it’s a spectacle,thats going to change our cinema.Sanjay sir no one like you

दीया मिर्जा लिखती हैं, ‘+100000000000000 के हिसाब से पद्मावत को सपोर्ट। आपकी टीम को बहुत सारी शक्ति मिले। आप लोगों ने दिल जीत लिए हैं। दीपिका, रणवीर और शाहिद #संजयलीलाभंसालीप्रोडक्शन #पद्मावत ‘

+100000000000000 I’d happily add a gazillion to this in support @filmpadmaavat! More power to your team. Win hearts ❤️

कंपोजर और सिंगर विशाल ददलानी लिखते हैं, ‘पद्मावत के साथ ये हो क्या रहा है। कहां कई हमारे देश की स्वतंत्रता। यह मजाक नहीं है। आशा करता हूं, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दे। मैं देखने जाऊंगा। वह भी पहले दिन।’

Hahahahaha, @varungrover , you savage! (What's happening with the film #PADMAAVAT, and with artistic freedom in India, is not funny. This clip, is! That said, just to give the Karni Sena the finger, I hope Padmaavat breaks every box-office record! I'll be watching, first day!) https://t.co/ObZ2nAMGnE — VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) January 23, 2018

#Padmaavat is a movie the whole industry and the entire country should be proud of and watch as soon as they can!!! It’s an epic of epic proportions… — Amul Vikas Mohan (@amul_mohan) January 23, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App