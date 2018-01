रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर की फिल्म ‘पद्मावत’ इस शुक्रवार यानी 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। इससे पहले फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस दौरान जिस-जिस ने फिल्म देखी वह इस फिल्म की तारीफ किए बगैर रह नहीं पाया। वहीं बदले में दीपिका पादुकोण ने भी इस फिल्म को देखने और सपोर्ट करने के लिए लोगों को शुक्रिया कहा। बॉलीवुड फ्रीलांसर जर्नलिस्ट सनी मलिक ने फिल्म पद्मावत में दीपिका की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, ‘पद्मावत में आपके अभिनय के लिए दुनिया आपकी तारीफ कर रही है। इस परिस्थिति का जैसेआपने सामना किया उसके लिए आप पर गर्व है। अपनी स्माइल कभी न छोड़ें।’ इस ट्वीट के जाब में दीपिका ने कहा, ‘थैंक यू सो मछ मॉय लव।’

यूके न्यूजपेपर के राइटर ने असजद नजीर ने फिल्म में दीपिका की तारीफ करते हुए कहा, ‘वर्क ऑफ आर्ट, उम्मीद से ज्यादा। दीपिका ने दिखा दिया कि वह क्यों बॉलीवुड की क्वीन कहलाती हैं। फिल्म में शाहिद की एक्टिंग ने चुंबक का काम किया। रणवीर ने फिल्म में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है।’प्रचिता पांडेय ने ट्वीट कर पद्मावत की तारीफ की और कहा, ‘फिल्म में दीपिका की एक्टिंग का जवाब नहीं। लाइफटाइम परफॉर्मेंस। क्या ग्रेस था, क्या शालीनता थी। स्पीचलेस’। प्रचिता के ट्वीट के जवाब में दीपिका ने कहा, ‘थैंक्यू सो मछ प्रचिता’

बता दें, संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत का देश के की राज्यों में विरोध हो रहा है। करणी सेना फिल्म की रिलीज नहीं चाहती इसके चलते फिल्म को कोट कचहरी में भी घसीटा गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी फिल्म के पक्ष में अपना पैसला सुनाते हुए पद्मावत को देशभर में रिलीज करने का आदेश दिया। इस फिल्म पर बैन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई गई। वहीं सुप्रीम कोईट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और फिल्म को हर जगह रिलीज करने का आदेश दिया।

"Deepika Padukone is the backbone of Padmaavat. No one could have performed Rani Padmavati as graciously and competently as Deepika has done."-Bollywood MDB #Padmaavat

