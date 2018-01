संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने को लेकर करणी सेना अब भी जोर लगा रही है। वहीं इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में सीएम अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, ‘अगर केंद्र सरकार, सारी राज्य सरकारें और सुप्रीम कोर्ट मिलकर एक फिल्म रिलीज नहीं करा सकते और सेफ्ली रन नहीं करा सकते तो कैसे आएगा निवेश? इसमें तो लोकल इंवेस्टर भी इंवेस्ट करने में संकोच करेंगे।’

केजरीवाल का ये ट्वीट सामने आते ही लोगों ने इस ट्वीट पर कमेंट करना शुरू कर दिया। वहीं कई लोगों ने ट्वीट के जवाब में अरविंद केजरीवाल की खूब टांग भी खींची। एक यूजर ने लिखा,’सही है सर आपको तो अभी मूवी रिव्यू भी देना है।’ एक यूजर कहता, ‘सर ये मोदी मूवी बैन करके आपका क्रिटिक कैरियर खत्म करना चाहते हैं। वहीं वैसे आप पर भी आफिस ऑफ प्रॉफिट का केस चलना चाहिए आप भी साइड में मूवी रिव्यू आफिस चला रहे हो’।

If all state govts, central govt and SC together cannot get one movie released and run safely, how can we expect investments to flow in? Forget FDI, even local investors wud feel hesitant. Not gud for already dwindling economy. Bad for jobs

