PadMan Movie Celeb Review: अक्षय कुमार की फिल्म ‘पैडमैन’ का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। अब आखिरकार फिल्म 9 फरवरी को रिलीज हो रही है। फिल्म में अक्षय के अलावा एक्ट्रेस राधिका आप्टे और सोन कपूर भी हैं। आर. बाल्कि द्वारा निर्देशित फिल्म ‘पैडमैन’ समाज को एक स्ट्रॉन्ग मेसेज देती है। यह फिल्म महिलाओं की माहवारी और सैनिटरी पैड से जुड़ी कई जानकारियां सार्वजनिक करती है। फिल्म में बताया गया है कि पीरियड्स एक नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है। इसमें शर्म करने जैसा कुछ नहीं है।

हाल ही में फिल्म ‘पैडमैन’ की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। इस दौरान फिल्म इनफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने भी देखी। वहीं अक्षय ने बॉलीवुड सेलेब्स के लिए भी अपनी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखीं। इस दौरान कंगना रनौत और स्वरा भास्कर भी ये फिल्म देखने पहुंचीं। फिल्म का रिव्यू देते हुए स्वरा भास्कर ने पैडमैन फिल्म बनाने के लिए आर बाल्कि को शुक्रिया कहा।

Such wonderful performances in #padman Loved @akshaykumar sir’s earnest lovable turn, @radhika_apte ‘s fantastic conviction & @sonamakapoor u shine with such an easy breezy warm performance bringing such energy and life to this happy hopeful tale. Congrats all — Swara Bhasker (@ReallySwara) February 6, 2018

स्वरा ने अपने ट्विटर पर पैडमैन के संदर्भ में दो पोस्ट किए। अपने पहले पोस्ट में स्वरा ने लिखा, ‘वंडरफुल परफॉमेंस अक्षय कुमार, राधिका आप्टे और सोनम कपूर। आप लोग इस फिल्म में काम करते हुए चमक गए हैं। आप सभी को मुबारक हो, फिल्म में आपकी परफॉर्मेंस बहुत एनर्जेटिक है।’ वहीं अपने दूसरे ट्वीट में स्वरा ने लिखा, ‘पैडमैन में आशा, खुशी, मस्ती, सोच, सशक्तिकरण हैं। आर. बाल्कि सर शुक्रिया ये फिल्म बनाने के लिए।’

#padman Uplifting, empowering, hopeful, fun & thought provoking.. R v too quick to judge people illogically because r minds r closed by archaic notions like Shame? Kudos #RBalki sir, @mrsfunnybones @swanandkirkire thank uuuuu 4 telling this story — Swara Bhasker (@ReallySwara) February 6, 2018

एक्टर आयुष्मान खुराना ने भी अक्षय की फिल्म देखने के बाद एक ट्वीट किया। अपने पोस्ट में आयुष्मान ने लिखा, ‘पैडमैन एक बहुत जरूरी फिल्म है। अक्षय कुमार स्पेशल एक्टर्स में से एक हैं। फिल्म देखें और प्रेरणा लें। ‘

#Padman is a very important film for us. @akshaykumar is one of the most special actors we have. @radhika_apte is earthy. @sonamakapoor is spunky. Kudos @mrsfunnybones! Watch it and get inspired. — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) February 8, 2018

एक्ट्रेस यामी गौतम ने फिल्म देखने के बाद एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में यामी ने लिखा, ‘यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको प्रेरणा देगी। पूरी फिल्म की टीम को बहुत सम्मान।’

Incredibly courageous !!! Totally bowled over #PadMan .. this enduring story will touch your hearts & will you inspired ! Respect & kudos to the entire team @akshaykumar@kriarj@mrsfunnybones#RBalki@radhika_apte@sonamakapoor & #ArunachalamMuruganantham

आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा है इसके चलते फिल्म का प्रमोशन बहुत अच्छे से सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया गया। फिल्म की प्रोड्यूसर ट्विंकल खन्ना द्वारा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ‘पैडमैन चैलेंज’ हैशटैग के साथ चलाया गया। इसमें पैड के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का चैलेंज दिया जाने लगा। इस चैलेंज को कई बॉलीवुड सेलेब्स ने स्वीकार किया और फिल्म को सपोर्ट किया। यह फिल्म एक ऐसे मुद्दे पर बनी है जिसे समाज में कोई खुलकर स्वीकार नहीं करता। वहीं अब सोशल मीडिया पर आम लोग भी फिल्म के साथ जुड़ते हुए इस चैलेंज को स्वीकारते हुए नजर आए। इस दौरान आमिर खान, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, तारा शर्मा जैसे कई बड़े सितारों ने इस चैलेंज को स्वीकारा और अपनी तस्वीर सैनिटरी पैड के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की।

