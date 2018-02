PadMan Movie Audience Review: दर्शकों के दिलों को छू रही है अक्षय कुमार की फिल्म

PadMan Movie Audience Review: अक्षय कुमार की फिल्म ‘पैडमैन’ 9 फरवरी को रिलीज हो चुकी है। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा सोनम कपूर, राधिका आप्टे और अमिताभ बच्चन भी हैं। फिल्म की कहानी तमिलनाडु के एक सोशल एक्टिविस्ट के जीवन से प्रेरित है। अरुणचलम मुरुग्नंथम ने महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाने की मशीन का आविष्कार किया था, ये कहानी उनके जीवन पर आधारित है। अक्षय कुमार इस फिल्म में अरुणचलम मुरुग्नंथम का ही किरदार निभाते दिख रहे हैं।

फिल्म के पब्लिक रिव्यू की अगर बात की जाए तो ‘पैडमैन’ दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। फिल्म में अक्षय की एक्टिंग और उनका किरदार लोगों का दिल छू रहा है। फिल्म में सोनम कपूर भी काफी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। वहीं घरेलू महिला के रूप में एक बार फिर राधिका आप्टे दर्शकों को खूब पसंद आई हैं। Zee24taas की एंटरटेंनमेंट रिपोर्टर जयंती ने फिल्म की तारीफ करते हुए ट्वीट किया। पोस्ट में लिखा गया कि फिल्म का हर फसीन इमोशन से भरा हुआ है। हर लड़की नहीं हर आदमी को भी ये फिल्म देखने की जरूरत है। अक्षय कुमार यह रेवोव्यूशन है और आपने इसे बहुत आसान तरीके से कर दिखाया। आशा है लोग इससे काफी कुछ सीखेंगे।

Every scene of @PadManTheFilm was an emotional journey. I won’t say every girl but evry man shud watch dis film. @akshaykumar n @mrsfunnybones It’s truly a revolutn n u guys made it so easy.. I hope ppl learn from this film Thnks for breaking these stereotype #PadmanReview — @iamjayanti (@JayantiJourno) February 8, 2018

फिल्म के इंटरवल टाइम में ट्वीट करते हुए आर जे हरशील फिल्म का डायलॉग लिखते हैं, ‘तेरी फिक्र मेरी जिद बन गई है। औऱ कभी-कभी जिद इतनी बड़ी बन जाती है कि हम फिक्र को भूल जाते हैं- अक्षय कुमार पैडमैन में’

Teri Fikar Meri Zid Ban Gai Hai , Aur kabhi kabhi zid itani badi Ban jati hai Ki ham Fikar ko Bhul Jate hai – Akshay Kumar in #Padman #Padmanreview — Rj Harshil (@RjHarshil) February 9, 2018

कौशल नाम का व्यक्ति ट्वीट कर लिखता है जहां फिल्में 100 करोड़ के क्लब को हिट करने की कोशिश में जुटी रहती हैं। वहां अक्षय ने इतना बड़ा रिस्क लिया और 100 करोड़ की सोच और जागरूकता को फैलाया।

Akshay Kumar is taking risk and spread awareness it is more than 100 cr thought #PadmanReview — Kushal 🙂 (@kushaljani11) February 9, 2018

इस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए ऑडियंस तक फिल्म के टॉपिक से एक जुड़ा चैलेंज चलाया गया। वहीं इस चैलेंज से बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर आम दर्शकों तक कई लोग जुड़े। #पैडमैन चैलेंज में सोशल मीडिया पर सैनिटरी पैड के साथ तस्वीर खींच कर शेयर करनी थी। इस चैलेंज को फिल्म की प्रोड्यूसर और आक्षय की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने शुरू किया था।

#Padman deserves the national award. Truly inspiring movie. And amazing performance by our #AkshayKumar . #PadmanReview — Prakash kumar (@Kprakash_Lenka) February 9, 2018

प्रकाश कुमार नाम के ट्वीट अकाउंट से पोस्ट किया गया, ‘फिल्म पैडमैन को नेशनल अवॉर्ड मिलना चाहिए। अक्षय ने फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है।’

Hearing a lot of good things about Padman. Akshay deserves a lot of praise for his risk taking and not staying in the box of cliches.#PadmanReview — Ik Kudi (@Ikkudii) February 9, 2018

इसके बाद आमिर खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, अर्जुन कपूर और सोनम कपूर जैसे बड़े-बड़े कलाकारों ने इस चैलेंज को स्वीकार कर अपनी तस्वीर सैनिटरी पैड के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की। फिल्म देखने के बाद जहां बॉलीवुड सेलेब्स ने अक्षय की पैडमैन को लेकर अच्छे रिव्यूज दिए। वहीं दर्शकों के मन में भी फिल्म को देखने की उत्सुकता बनी रही। अक्षय की फिल्में सीधे ऑडियंस से कनेक्ट करती है। इस इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही है। फिल्म एक ऐसे टॉपिक पर बनी है जिसे पहले की बॉलीवुड में तो क्या हॉलीवुड में भी नहीं बनाया गया। लीग से हट कर बनाई गई इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है।

