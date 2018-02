पैडमैन प्रमोशन के खिलाफ भड़का सोशल मीडिया का गुस्सा, यूजर्स बोले- मत बर्बाद करो सैनिटरी पैड्स

अक्षय कुमार अपनी फिल्म ‘पैडमैन’ को लेकर सुर्खियों में हैं। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने फिल्म पैडमैन के प्रमोशन के लिए लोगों को पैडमैन चैलेंज देना शुरु किया था। पैडमैन चैलेंज में सैनिटरी नैपकिन को हाथ में लेकर फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करना होता है। अक्षय कुमार द्वारा शुरु किया गया पैडमैन चैलेंज बॉलीवुड जगत से लेकर क्रिकेट जगत तक के लोगों ने स्वीकार किया। कुछ समय पहले कॉमेडियन मल्लिका दुआ ने अक्षय कुमार के इस चैलेंज को लेकर तंज कसा था, वहीं अब लोग मल्लिका दुआ का साथ देते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि फिल्म की मार्केटिंग के लिए सैनिटरी नैपकिन को बर्बाद न करें। फिल्म कल यानी की 9 फरवरी को रिलीज हो चुकी है। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग की है। फिल्म को लेकर कयास लगाए जा रहे है कि फिल्म पैडमैन पहले हफ्ते में 50 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है।

सुप्रिया जोशी ने लिखा, हैलो, आज सुबह मुझे पीरियड्स आया। मैं भागकर सैनिटरी नैपकिन को लेने के लिए गई लेकिन मेरी अलमारी में सैनिटरी नैपकिन नहीं थे। उसी समय मैंने देखा कि मेरी मां, पापा और दादी हाथ में सैनिटरी नैपकिन को लेकर फोटो क्लिक करा रहे हैं। मैंने उसे पूछा, आप लोग मेरे सैनेटरी नैपकिन के साथ क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा, चुप रहो, हम एक आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं जो इतिहास लिखेगा। हम पीरियड्स के टैबू को तोड़ने में मदद कर रहे हैं। उस वक्त मुझे शर्म महसूस हुई कि लोग फोटो लेने के बाद नैपकिन को फेंक रहे थे, और वहीं मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए। अक्षय कुमार के पास कमाल की मार्केटिंग टीम है।

Problem I have with this stupid challenge is that it is just momentarily, just for a movie promotion.

Posing with pad is just a waste of time and hunger for some likes, go and help those women who use a single piece of cloth.

— Pranav Jaradi (@pranavizhere) February 8, 2018