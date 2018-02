‘पैडमैन’ के प्रमोशन के लिए हाथों के बल चले अक्षय कुमार, वीडियो देख हैरान फैंस ने किये ऐसे कमेंट्स

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म ‘पैडमैन’ के प्रमोशन में बिजी हैं। फिल्म रिलीज होने में कुछ ही दिन बचे हैं। अक्षय कुमार और अभिनेत्री सोनम कपूर स्टारर फिल्म पैडमैन 9 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। अक्षय कुमार मुबंई में वॉक फॉर हेल्थ इंवेट का हिस्सा बनें थे। इंवेट में अक्षय कुमार फिल्म ‘पैडमैन’ का प्रमोशन करने के लिए पहुंचे थे, अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह हाथों के बल चलते नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार के फैंस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। अक्षय कुमार फिल्म ‘पैडमैन’ को लेकर सुर्खियों में हैं।

अक्षय कुमार मुबंई में ‘वॉक फॉर हेल्थ’ इंवेट का हिस्सा बनें थे, इस बात की जानकारी खुद एक्टर अक्षय कुमार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दी। अक्षय ने दो वीडियो ट्विटर पर शेयर किए गए हैं। पहले वीडियो में वह ‘वॉक फॉर हेल्थ इंवेट’ के मंच पर नजर आ रहे हैं और वॉक रेस के लिए हरी झंडी दिखा रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में अक्षय कुमार हाथों के बल चलते नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार को हाथों के बल चलते देखकर मौजूद दर्शक तालियों से उनका स्वागत करते हैं। अक्षय कुमार ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, आज क्या मुश्किल लगता है, एक दिन आपके लिए आसान होगा, कोशिश करते रहो।

What seems hard today, will one day be your warm-up. Keep trying #PadManPromotions #WalkForHealth #GoTakeAWalk @PadManTheFilm @SonyPicsIndia @kriarj #RBalki #9Feb2018 pic.twitter.com/yVLWUXAu03

— Akshay Kumar (@akshaykumar) February 4, 2018