संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म ‘पद्मावत’ साल 2018 में रिलीज हुई थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। हालांकि, उस समय भी इस मूवी को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। अब लगभग 8 साल बाद एक बार फिर ‘पद्मावत’ को लेकर विवाद शुरू हो गया है।

दरअसल, हाल ही में स्वरा भास्कर ने फिल्म के जौहर वाले सीन पर बात की और इसे कायर बताया। स्वरा का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब ‘पद्मावत’ के को-राइटर प्रकाश कपाड़िया ने इस सीन का बचाव किया है और कहा कि जौहर उस समय की हकीकत थी।

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जौहर उस समय की सच्चाई थी: प्रकाश

हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बात करते हुए प्रकाश ने कहा, “हमने अपनी रिसर्च और इतिहास की किताबों में लिखी बातों के आधार पर फिल्म बनाई है। हर व्यक्ति फिल्म को अलग-अलग नजरिए से देखता है। हमने जो दिखाया उसमें जौहर का सीन भी शामिल है और वह उस समय की सच्चाई थी। इसे अब बदला नहीं जा सकता। उस समय हालात करो या मरो वाले थे।”

प्रकाश ने यह भी कहा कि उन्हें स्वरा की टिप्पणी पर हुआ विवाद बेकार लगा और उन्होंने आगे कहा, “यह व्यक्ति के मूड पर निर्भर करता है। भले ही फिल्म अच्छी हो और आप उसे खराब मन से देखें, तो आपको वह बेकार लगेगी। यह इरादे की भी बात है कि आप दर्शक के तौर पर जा रहे हैं, या उसमें कुछ विवादास्पद या नकारात्मकता खोजने के लिए देख रहे हैं।

‘पद्मावत’ के मामले में लोगों ने फिल्म देखने से पहले ही आपत्तियां जताई थीं और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था। वही बातचीत सालों बाद भी जारी है, तो मैं क्या कह सकता हूं? लोगों को जो कहना है, कहने दें।”

क्या बोली थीं स्वरा भास्कर?

स्वरा भास्कर ने दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ‘पद्मावत’ देखने के बाद संजय लीला भंसाली को लिखे अपने ओपन लेटर से जुड़े विवाद को याद किया। स्वरा ने कहा, “मैं फिल्म देख रही थी और 800 महिलाओं को जौहर करते हुए देख रही थी। मैं सोच रही थी कि भगवान न करे अगर मैं रेप सर्वाइवर होती तो यह फिल्म मुझे क्या बता रही है? मुझे ऐसा लगता कि मैं कायर हूं, क्योंकि मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को नहीं मारा।

क्या आप हमारे जैसे समाज में यही बताना चाहते हैं, जहां मुझे लगता है कि वैसे भी रेप की घटनाएं बहुत ज्यादा हैं? क्या हम अपने सर्वाइवर्स को यह बताना चाहते हैं कि तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए था? कि अगर तुम सच में सम्मानित और बहादुर महिला होतीं, तो खुद को मार लेतीं। क्या हम यह कह रहे हैं कि रेप एक महिला की जिंदगी का अंत है?”

इस सीन में दिखाई गई एक गर्भवती महिला के क्लोज-अप शॉट का जिक्र करते हुए स्वरा ने कहा, “फिर वह एक शॉट था, जिसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। मैंने ऑडियंस में जोर से छी बोल दिया। उस सीन में एक गर्भवती महिला के पेट का क्लोज-अप दिखाया गया है। वह जौहर करने जा रही है। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि अगर गर्भ में बच्ची है, तो उसे जन्म लेने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उसे किसी मुस्लिम शासक द्वारा रेप किया जा सकता है?

इसके बाद मैं बाहर आई और मुझे लगा कि यह बहुत गलत है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि मैं गुस्से में आकर ऐसी बातें करती हूं। लेकिन मैंने पांच दिन इंतजार किया। मैंने सोचा कि देखते हैं, क्या पांच दिन बाद भी मुझे ऐसा ही लगता है और पांच दिन बाद मैंने वह लेटर लिखा।”

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