दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म ‘पद्मावत’ अपनी रिलीज होने से पहले ही खूब चर्चा में थी। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म का करणी सेना द्वारा लगातार विरोध किया गया। वहीं फिल्म देखने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्करा ने संजय लीला भंसाली के लिए एक ओपन लेटर तैयार किया। इस लेटर में स्वरा लिखती हैं कि फिल्म देखने के बाद वह खुद को सिर्फ एक योनि की तरह महसूस कर रही हैं।

स्वरा ने अपने लेटर में लिखा है, ‘यह फिल्म देखने के बाद मैं खुद को सिर्फ एक योनि महसूस कर रही हूं।’ फिल्म में जिस तरह से ‘सती’ और ‘जौहर’ दिखाया गया है इस को लेकर स्वरा लिखती हैं कि क्या युवती, वृद्धा और पीड़ित महिलाओं को जीने का अधिकार है या नहीं। स्वरा अपने ओपन लेटर में सती और जौहर जैसे आत्मबलिदान के रिवाजों की कड़ी निंदा करती हैं। बता दें, स्वराने बॉलीवुड डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के लिए ओपन लेटर ‘द वायर’ में लिखा है।

Funny that an actress who can play an erotic dancer/ prostitute with such elan should feel like a vagina after watching a story of a pious queen . What standards are these …tch tch — Suchitra Krishnamoorthi (@suchitrak) January 28, 2018

इस लेटर को लिखने के बाद स्वरा भास्कर चारों तरफ चर्चा में हैं। स्वरा भास्कर का ये लेटर सामने आने के बाद ट्विटर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई लोग स्वरा के इस लेटर का विरोध कर रहे हैं तो कई लोग स्वरा के समर्थन में भी देखे जा रहे हैं। ऐसे में एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने स्वरा को उनके इस लेटर का जवाब दिया। सुचित्रा ने ट्वीटर के जरिए स्वरा भास्कर को लिखा, ‘फनी..जो एक्ट्रेस डांसर/वैश्या का किरदार निभा चुकी हो वह ये फिल्म देखने के बाद खुद को योनि मात्र मेहसूस कर रही हैं। क्या स्टैंडर्ड है ये…।’

Funny that people cannot get over the fact that a woman said Vagina! Funny that in a 2440 word article making fairly comprehensible arguments they only remember the word Vagina!!! So… Vagina vagina vagina vagina vagina vagina……………vagina vagina VAGINA!!!!! https://t.co/pVh7rskZHL — Swara Bhasker (@ReallySwara) January 28, 2018

इस ट्वीट को पढ़ने के बाद स्वरा ने भी सुचित्रा को जवाब दिया। स्वरा लिखती हैं, ‘फनी… लोग इस चीज को भुला नहीं पा रहे कि एक औरत ने योनि शब्दा का इस्तेमाल कर लिया। यह हास्यास्पद है कि 2440 शब्दों के आर्टिकल में इन्हें मात्र योनि शब्द ही दिखा और याद रहा। ‘

@ReallySwara thank you for the BOMB article…. Really needed this. I interviewed you once for #nilbateysannata #powertou https://t.co/jCIc1hPqBh — Ashish Kumar Singh (@vjashcap) January 28, 2018

