संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। दर्शक फिल्म को अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर और रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के अभिनय की जमकर तारीफ हो रही है। अभिनेता शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण के केमिस्ट्री की भी जमकर सराहना हो रही है। शाहिद कपूर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें वह फिल्म ‘पद्मावत’ के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। शाहिद कपूर फिल्म ‘पद्मावत’ में अपना फेवरेट सीन बताते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म ‘पद्मावत’ विरोध के बाद भी अच्छी कमाई कर रही है। इतना ही नहीं शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने मीडिया से बातचीत में फिल्म में शाहिद को बेस्ट चीज बताया था। जिसके बाद शाहिद कपूर सुर्खियों में रहे थे।

बॉलीवुड हंगामा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें शाहिद कपूर फिल्म ‘पद्मावत’ के बारे में बात करते दिख रहे हैं। अभिनेता शाहिद से ‘पद्मावत’ में उनका फेवरेट सीन पूछा जाता है तो शाहिद कहते हैं, ”मंदिर में एक छोटा सा सीन होता है जब मैं वॉर के लिए जा रहा होता हूं, रावल रतन सिंह और पद्मावती एक दूसरे की ओर देखते हैं और उसके बाद रतन सिंह वॉर के लिए चले जाते हैं। दोनों को पता होता है कि क्या होने वाला है, दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं।”

“My favorite scene in the film is when me and @deepikapadukone..”: @shahidkapoor #ShahidKaHungama pic.twitter.com/imBIIcoVhS

— Bollywood Hungama (@Bollyhungama) February 4, 2018