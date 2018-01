पद्मावत: टीवी डिबेट में करणी सेना को दिया ऐसा जवाब कि जमकर बजी तालियां, देखें वीडियो

फिल्म ‘पद्मावत’ को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। इसको लेकर संजय लीला भंसाली की फिल्म पर न्यूज चैनल्स में खबू डिबेट दिखाई गईं। इस बीच एक डिबेट में फिल्म को सपोर्ट करने वाले एक शख्स ने करणी सेना को करारा जवाब दिया। ये जवाब वहां मौजूद दर्शकों को इतना पसंद आया कि इस दौरान पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। एक ट्वीट के जरिए टीवी डिबेट का एक फुटेज इन दिनों खूब शेयर किया जा रहा है। ट्विटर पर इस 54 सेकेंड की वीडियो में करणी सेना के प्रवक्ता को लेखक सोहेल सेठ ऐसा जवाब देते हैं जिससे वहां बैठे लोग ठहाका मारना शुरू कर देते हैं।

करणी सेना की तरफ से अपना पक्ष रखा जाता है। वहीं करणी सेना संजय लीला भंसाली की फिल्म का विरोध क्यों कर रहे हैं इस पर सोहेल सेठ एक बार बोलना शुरू करते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। सोहेल कहते हैं, ‘जो आप फिल्म को लेकर ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लीगल अथॉरिटी हैं? क्या आप कोर्ट हैं? या आप सरकार हैं? कौन हैं आप? आप कुछ नहीं बस डरपोक हैं। आप सिर्फ हिंसा करना जानते हैं क्योंकि आपके पास दिमाद नहीं है। आप चुप रहिए हमें मत सिखाइए। आपको इतिहास शब्द लिखना नहीं आता, इतिहास की बात कर रहे हैं आप।’

Thanks Suhel. You spoke on behalf of all Indians who wants a better life in a better country

