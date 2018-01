‘पद्मावत’ में दीपिका पादुकोण ने पहले 20 किलो सोने के गहने, कीमत 12 करोड़ रुपए!

संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म ‘पद्मावत’ को बनाने में करोड़ों रुपए खर्चे हैं। इस एतिहासिक फिल्म में एक-एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया है। फिल्म देखते हुए लगता है मानों दर्शक उस दृश्य को जी रहा हो। वहीं फिल्म में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर को रियल लुक देने की कोशिश भी लाजवाब है। फिल्म में दीपिका का साज-श्रृंगार, कपड़े और गहने बहुत खूबसूरत हैं। खबरों के मुताबिक फिल्म में दीपिका द्वारा पहने गए लहंगे 30 किलो से ज्यादा भारी थे। वहीं दीपिका ने फिल्म में 12 करोड़ के गहने पहने थे। इन गहनों का वजन 20 किलो था।

हाल ही में एक वीडियो सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि फिल्म पद्मावत में दीपिका के गहनों को 200 कारिगरों ने बनाया। कारिगरों ने 400 किलो ग्राम सोने के गहनों को 600 दिन में बनाया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इन गहनों की कीमत है- 11,79,00,000 रूपए। यह वीडियो Tanishq jewellery ने ही जारी किया है। फिल्म के लिए दीपिका के गहनों को दिल्ली की डिजाइनर रिंपल और हरप्रीत नरूला ने डिजाइन किया। तनिष्क की डिजाइन मैनेजर क्वीटा रावत बताती हैं कि इन गहनों को बनाने के लिए राजा महाराजाओं की कई किताबें पढ़ी गईं। इसके लिए बहुत ट्रेवल भी किया। कई म्यूजियम और इतिहास बताने वालों से भी काफी जानकारियां जुटाने के बाद ये गहने बनाए गए।

200 craftsmen spend 600 days molding 400 kgs of gold. Here's how the magnificent jewelry of #Padmavati was made – https://t.co/bgVNp0uaef

— Padmaavat (@filmpadmaavat) October 12, 2017