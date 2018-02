क्रिकेटर के एल राहुल ने हाल ही में संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ देखी। के एल राहुल को फिल्म पद्मावत बहुत पसंद आई है। फिल्म के अंदर खास तौर पर के एल राहुल को एक्टर रणवीर सिंह की एक्टिंग खूब भाई है। फिल्म देखने के बाद क्रिकेटर ने अपने ट्विटर हेंडल से एक पोस्ट कर फिल्म की तारीफ की है। साथ ही उन्होंने रणवीर को फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए मुबारकबाद दी है। क्रिकेटर के एल राहुल लिखते हैं, ‘हाल ही में फिल्म पद्मावत देखी। फिल्म कमाल की है। रणवीर की एक्टिंग फिल्म में बहुत शानदार है। फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी बने रणवीर की अदाकारी का जवाब नहीं। गजब का परफॉर्मेंस। बहुत बड़ा फैन हो गया हूं।’

बता दें, संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म ‘पद्मावत’ में शाहिद कपूर राजा रतन सिंह, दीपिका पादुकोण महारानी पद्मावती और रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म देखने के बाद लोगों ने फिल्म से जुड़ी हर चीज की तारीफ की है। संजय लीला ने फिल्म ‘पद्मावत’ में दर्शाई हर चीज को बेहद खूबसूरती के साथ पेश किया है। दर्शकों ने दीपिका पादुकोण की अदाकारी काफी पसंद की है।

Just watched #Padmaavat.

Mind Blown by @RanveerOfficial’s acting as #AllaudinKhilji. Stellar Performance, Huge Fan.

— K L Rahul (@klrahul11) February 2, 2018