Padma Awards 2026: देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार 2026 समारोह आज, 25 मई को नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। इस खास मौके पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिनेमा, संगीत और कला जगत की कई नामचीन हस्तियों को सम्मानित करेंगी।

समारोह शुरू होने से पहले जानिए इसे लाइव कब और कहां देखा जा सकता है, साथ ही इस साल किन दिग्गज कलाकारों को पद्म सम्मान मिलने वाला है।

पद्म पुरस्कार 2026 समारोह 25 मई को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। इस साल केंद्र सरकार कुल 131 हस्तियों को पद्म सम्मान से नवाजेगी, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं।

इन हस्तियों को मिलेगा सम्मान

समारोह में भारतीय सिनेमा और संगीत जगत की कई दिग्गज हस्तियों के योगदान को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें धर्मेंद्र, ममूट्टी, अल्का याग्निक और रोहित शर्मा जैसे नाम शामिल हैं।

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कब और कहां देखें पद्म पुरस्कार

पद्म पुरस्कार 2026 समारोह का लाइव प्रसारण आज, 25 मई 2026 को शाम 5 बजे से किया जाएगा। राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी (पार्ट-1) के दौरान देशभर की प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित करेंगी।

इस भव्य समारोह में कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और खास मेहमान मौजूद रहेंगे। दर्शक इस खास आयोजन को ऑल इंडिया रेडियो के आकाशवाणी गोल्ड, इंद्रप्रस्थ, एयर लाइव न्यूज 24*7 और ‘आकाशवाणी एयर’ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं।

पद्म पुरस्कार 2026 समारोह में भारतीय सिनेमा और संगीत जगत की कई दिग्गज हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। वहीं मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार ममूट्टी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण दिया जाएगा।

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अभिनेता आर.माधवन को पद्म श्री सम्मान मिलेगा। ‘मैडी’ के नाम से मशहूर माधवन ‘रहना है तेरे दिल में’, ‘3 इडियट्स’ और ‘रॉकेटरी: द नंबी इफेक्ट’जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। दिवंगत अभिनेता सतीष शाह को मरणोपरांत पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा।

सिंगर अल्का यागनिक को भारतीय संगीत और सिनेमा में उनके लंबे योगदान के लिए पद्म भूषण दिया जाएगा। इसके अलावा बंगाली सुपरस्टार प्रोसेनजीत चटर्जी, थिएटर और फिल्म अभिनेता अनिल कुमार रस्तोगी और अभिनेता-निर्देशक अरविन्द वैद्य को पद्म श्री सम्मान से नवाजा जाएगा।