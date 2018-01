Tiger Zinda Hai Movie Box Office Collection Day 12: वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर ‘टाइगर की दहाड़’, कमाए 400 करोड़

सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ की कुल कमाई 400 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। जहां तक बात भारतीय बॉक्स ऑफिस की है तो इसने मंगलवार तक 272 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर ने अपने ट्विटर हैंडल से आंकड़े जारी करते हुए बताया कि फिल्म ने 10 दिनों के भीतर 400 करोड़ की कमाई कर ली है। गिरीश ने यह आंकड़ा फिल्म द्वारा भारत में अन्य देशों में की गई कमाई को जोड़ कर बताया है। बता दें कि फिल्म ने विदेशों में अब तक कुल 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।

भारत के भीतर इसने महज 2 दिन में 50 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था और तीसरे दिन यह 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई थी। चौथे दिन तक फिल्म का बिजनेस 150 करोड़ हो गया था और पहला हफ्ता पूरा होते-होते इसने 200 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली थी। 10वें दिन तक फिल्म का कुल कलेक्शन 250 करोड़ रुपए हो गया था। फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा छूने से बस थोड़ा ही दूर है और अब माना यह जा रहा है कि दूसरे हफ्ते का अंत होने से पहले सलमान की यह फिल्म 300 करोड़ क्लब में एंट्री ले लेगी।

#TigerZindaHai commences New Year with a POWER-PACKED PUNCH… Now eyeing *lifetime biz* of #BajrangiBhaijaan and #Sultan… [Week 2] Fri 11.56 cr, Sat 14.92 cr, Sun 22.23 cr, Mon 18.04 cr. Total: ₹ 272.79 cr. India biz. #TZH

