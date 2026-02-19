ओटीटी लवर्स के बीच क्राइम सीरीज का जिक्र खूब चलता है। इस जॉनर की चर्चा होती है, तो सबसे पहले दिमाग में नाम पंकज त्रिपाठी स्टारर मिर्जापुर का सामने आता है। इसमें गैंगवार, गोलियां और गद्दारी की कहानी देखने को मिलती है। कालीन भैया यानी अखंडानंद त्रिपाठी के किरदार में पंकज ने तारीफ के काबिल काम किया है। अमेजन प्राइम वीडियो की बेहतरीन सीरीज की लिस्ट में इसका नाम जरूर शामिल किया जाता है। खैर, आप मिर्जापुर जैसी दमदार सीरीज का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो ओटीटी पर कुछ दमदार सीरीज को भूलकर भी मिस ना करें। खास बात है कि इन्हें देखने के बाद आप मिर्जापुर को भूल जाएंगे।

पाताल लोक वेब सीरीज

जयदीप अहलावत ने हाथीराम चौधरी के किरदार में पाताल लोक वेब सीरीज में तारीफ के काबिल काम किया है। इस सीरीज के दो सीजन रिलीज हो चुकी हैं। अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद इस वेब सीरीज के दो सीजन रिलीज हो चुके हैं, और दोनों में ही सस्पेंस धमाकेदार है। अगर आपने इसके दोनों सीजन नहीं देखे हैं, तो समय रहते ही ओटीटी पर इनका लुत्फ उठा सकते हैं।

असुर वेब सीरीज

माइंड गेम्स, सीरियल किलर और मिथक का ट्विस्ट दिखाने वाली यह सीरीज ओटीटी की बेस्ट लिस्ट में शामिल है। जियो हॉटस्टार पर मौजूद यह वेब सीरीज इंटेलेक्चुअल टच देने का काम करती है। अरशद वारसी स्टारर यह वेब सीरीज आपको बोरियत बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देगी। अगर आपने सीरीज को मिस कर दिया है, तो समय रहते ही इसे अपनी बिंज वॉच लिस्ट का हिस्सा बना लें।

यह भी पढ़ें: रील गाथा: इन फिल्मों में थे दो-दो इंटरवल, एक मूवी का तो रनटाइम था 4 घंटे से भी ज्यादा

कोहरा वेब सीरीज

बरुण सोबती की बेस्ट सीरीज की लिस्ट में कोहरा का नाम जरूर शामिल किया जाता है। क्राइम जॉनर की इस सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं। खास बात है कि पहले सीजन की सफलता के बाद कोहरा सीजन 2 को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है। अगर आपने इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है, तो समय रहते ही दोनों सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, जो मिर्जापुर जितनी दमदार है।