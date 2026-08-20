अगस्त का यह हफ्ता मनोरंजन के लिहाज से काफी दिलचस्प रहने वाला है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के लिए अलग-अलग जॉनर की कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। कुछ कहानियां आपको हंसाने के लिए तैयार हैं, तो कुछ में एक्शन, रोमांच और इमोशंस का भरपूर तड़का देखने को मिलेगा।

वहीं, कुछ नई कहानियां अपने दिलचस्प किरदारों और अलग अंदाज से दर्शकों का ध्यान खींच सकती हैं। अगर आप भी वीकेंड पर घर बैठे ओटीटी पर अपना समय बिताना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आपके पास कई विकल्प मौजूद हैं। चलिए हम आपको उन मूवीज और सीरीज के बारे में बताते हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं।

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वेलकम टू द जंगल

अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, लारा दत्ता, तुषार कपूर, जॉनी लीवर, आफताब शिवदासानी, श्रेयस तलपड़े, फरीदा जलाल, किरण कुमार, दलेर मेहंदी और राजपाल यादव स्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ जून के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

‘वेलकम टू द जंगल’ को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसने लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया। अब यह मूवी ओटीटी पर आने को तैयार है। इसे 21 अगस्त को जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है।

जन नायकन

तमिलनाडु के सीएम और अभिनेता रहे जोसेफ विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ भी अब ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म ने देश में लगभग 227 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था और वर्ल्डवाइड यह आंकड़ा 300 करोड़ के पार हुआ था। एच. विनोद के डायरेक्‍शन में बनी यह फिल्म फिलहाल जी 5 पर तमिल में आने वाली है, जिसे 21 अगस्त को देखा जा सकता है।

द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो

जैकी श्रॉफ स्टारर और मनीष सैनी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ भी 21 अगस्‍त को जी5 पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। कहानी की बात करें, तो इसमें दीपू अपने स्कूल में यह बताता है कि उसके दादाजी सुपरहीरो हैं और एलियंस से पृथ्वी की रक्षा करते हैं। इसके बाद वह कहता है कि अगर किसी 18 साल से ज्यादा के उम्र के व्यक्ति को उसके दादाजी के बारे में पता चला, तो उनकी शक्‍त‍ियां खत्‍म हो जाएंगी। अब कहानी में आगे क्या होगा यह देख फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा।

प्यार प्रेमा कल्याणम

हिंदी के साथ-साथ ओटीटी पर तमिल रोमांटिक-कॉमेडी फ‍िल्म ‘प्यार प्रेमा कल्याणम’ भी दस्तक देने के लिए तैयार है। यह मूवी 21 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। खास बात यह कि प्यार प्रेमा कल्याणम का हिंदी डब वर्जन भी देखा जा सकता है। इसकी कहानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पावी के इर्द-गिर्द घूमते हुए नजर आएगी। जो शादी के बाद अपना पुश्तैनी घर छोड़ने से इनकार कर देती है।

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