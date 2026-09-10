हर हफ्ते की तरह इस वीक भी शानदार फिल्में और सीरीज आपका इंतजार कर रही हैं। ओटीटी पर भुवन बाम की मच अवेटेड सीरीज से लेकर नेटफ्लिक्स की चुम्बक, इस हफ्ते रिलीज होने वाली है। हर वो शख्स जो घंटो तक सिनेमाघरों में बैठना पसंद नहीं करता और ओटीटी के शौकीन है ये हफ्ता उनके लिए खास है। चलिए बताते हैं इस वीकेंड कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज आप ओटीटी पर इंजॉय कर सकते हैं।

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‘प्रिंस ऑफ मॉलीवुड’

एक बिजनेसमैन परिवार का लड़का बिजनेस छोड़कर फिल्मों में अपना नाम बनाना चाहता है। एक एक्टर बनने का सपना देखता है और इस सपने को पूरा करने के रास्ते में उसके सामने आने वाली अजीब और मजेदार स्थितियां इस कहानी का मुख्य हिस्सा हैं। ‘प्रिंस ऑफ मॉलीवुड’ एक कॉमेडी-ड्रामा सीरीज है जो 7 भाषाओं में बनाई गई है । इसके लेखक-निर्देशक शानी खादर हैं और मुख्या कलाकार डैन डेविस, निर्मल पालाझी, अश्विन विजयन है। ये सीरीज 11 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी।

‘द रिवोल्यूशनरीज’

यह सीरीज उन युवा क्रांतिकारियों की कहानी को सामने लाती है, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष और जमीनी गतिविधियों का रास्ता अपनाकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। इस सीरीज की शूटिंग मुंबई, अमृतसर, वाराणसी और देहरादून जैसी लोकेशंस पर की गई है। सीरीज में मुख्य कलाकार के तौर पर भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांता, गुरफतेह पीरजादा नजर आएंगे। सीरीज प्राइम वीडियोज पर 11 सितंबर को रिलीज होगी।

‘चुम्बक’

नीना गुप्ता, देवेन भोजानी, अर्जुन बिजलानी, सुमित व्यास, हेली शाह स्टारर सीरीज चुंबक एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जो 10 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। इस वीकेंड आप इसे देख सकते हैं। यह सीरीज मुंबई के चेंबूर स्थित ‘चुंबक कॉलोनी’ के एक जीवंत मोहल्ले पर आधारित है, जहां पांच अनोखे परिवार और पड़ोसी एक-दूसरे के सुख-दुख में शामिल होकर एक परिवार की तरह रहते हैं।

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‘घमासान’

प्रतीक गांधी और अरशद वारसी स्टारर क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘घमासान’ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। तिग्मांशू धूलिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म जी5 पर 11 सितंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म पुलिस और डाकू के बीच खेल पर आधारित है। अरशद वारसी फिल्म में खूंखार डाकू का रोल प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के गांव वाले इलाकों की असल सच्चाई दिखाती है।

‘अली बाबा और 40 भूत’

अगर आप हॉरर कॉमेडी के शौकीन है तो ये सीरीज आपके लिए है, जिसका नाम है अली बाबा और 40 भूत। ये सीरीज जियो हॉटस्टार पर 11 सितंबर को रिलीज होगी। सीरीज में मुख्य कलाकार आशा नेगी और विशाल वशिष्ठ नजर आएंगे। इस सीरीज की कहानी एक लड़की अलीशा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके पिता अचानक गायब हो जाते हैं। पिता को ढूंढते-ढूढ़ते वह एक ऐसे रहस्यमयी खंडहर में पहुंचती है जहां 40 अजीब मूर्तियां और 40 डरावने भूत छिपे हैं।

‘वरवु’

मलयालम फिल्म वरवु एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो इस साल 16 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। शाजी कैलाश के निर्देशन में बनी फिल्म 11 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज होगी। फिलहाल इस फिल्म का हिंदी डब रिलीज नहीं हुआ है और जी5 ने भी इसके हिंदी वर्जन के बारे में कोई घोषणा नहीं की है। फिल्म की कहानी काफी शानदार है।

‘विश्वनाथ एंड संस’

सूर्या और ममिता बैजू की फिल्म ‘विश्वनाथ एंड संस’ 11 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। यह एक तमिल फिल्म है जिसमें सूर्या, ममिता बैजू, राधिका सरथकुमार, रवीना टंडन और नसार मुख्य कलाकार के तौर पर नजर आएंगे। वेंकी अटुलुरी के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा और रोमांटिक एंटरटेनर है।