OTT Releases This Week: जुलाई के आखिरी दिन और अगस्त की शुरुआत में OTT प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन का भरपूर डोज मिलने वाला है। इस सप्ताह दर्शकों के लिए इमोशनल ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, एनिमेटेड सुपरहीरो एडवेंचर और ट्रू-क्राइम डॉक्यूमेंट्री जैसी कई नई रिलीज तैयार हैं।

इस हफ्ते की प्रमुख रिलीज में ‘चिन्ना चिन्ना आसाई’, मलयालम साइकोलॉजिकल ड्रामा ‘बालन द बॉयज’ और ‘बैटमैन: केप्ड क्रूसेडर’ का दूसरा सीजन शामिल है।

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27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच नेटफ्लिक्स (Netflix), जियोहॉटस्टार (JioHotstar), जी5 (ZEE5) और प्राइम वीडियो (Prime Video) अपने प्लेटफॉर्म पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज कर रहे हैं।

गट्टा कुश्ती 2

रिलीज डेट: 31 जुलाई 2026

ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

हिट तमिल स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा के सीक्वल ‘गट्टा कुश्ती 2’ में वीरा और कीर्ति की जोड़ी एक बार फिर नए अंदाज में लौट रही है। शादीशुदा जिंदगी की नई चुनौतियों, पारिवारिक उलझनों, रोमांस और दमदार रेसलिंग मुकाबलों के बीच फिल्म हंसी, इमोशन और एक्शन का भरपूर तड़का लगाती है। यह पूरी फैमिली के साथ देखने लायक मनोरंजक फिल्म है।

है जवानी तो इश्क होना है

रिलीज डेट: 31 जुलाई 2026

ओटीटी प्लेटफॉर्म: जी5

‘है जवानी तो इश्क होना है’ एक हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी है, जो प्यार, दोस्ती और आज के दौर के रिश्तों की उलझनों को मजेदार अंदाज में दिखाती है। फिल्म में युवाओं के एक समूह की कहानी है, जो प्यार, गलतफहमियों और जिंदगी के अप्रत्याशित मोड़ों से गुजरता है। ह्यूमर और दिल छू लेने वाले पलों से भरपूर यह फिल्म मनोरंजन का पूरा पैकेज है।

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चिन्ना चिन्ना आसाई

रिलीज डेट: 28 जुलाई 2026

ओटीटी प्लेटफॉर्म: जियोहॉटस्टार

वर्षा वासुदेव के निर्देशन में बनी ‘चिन्ना चिन्ना आसाई’ एक भावनात्मक ड्रामा है, जिसकी कहानी वाराणसी में आधारित है। फिल्म की कहानी तमिलनाडु की लीला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने टूर ग्रुप से बिछड़ जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात केरल के रिटायर्ड शिक्षक माधवन से होती है। दोनों की यह मुलाकात दोस्ती, साथ और खुद को खोजने की एक खूबसूरत यात्रा में बदल जाती है।

द लीजेंड ऑफ कर्ण

रिलीज डेट: 31 जुलाई 2026

ओटीटी प्लेटफॉर्म: सोनी लिव

‘द लीजेंड ऑफ कर्ण’ महाभारत के सबसे प्रभावशाली योद्धाओं में से एक कर्ण के जीवन पर आधारित भव्य पौराणिक ड्रामा है। सीरीज में कर्ण के जन्म, समाज में स्वीकार्यता के संघर्ष, दुर्योधन के प्रति उनकी अटूट निष्ठा, युद्ध कौशल और उनके जीवन के नैतिक द्वंद्व को बड़े पैमाने पर दिखाया गया है। शानदार विजुअल्स और दमदार कहानी के साथ यह सीरीज पौराणिक कथाओं के प्रशंसकों के लिए खास होने वाली है।

द डेविल वियर्स प्राडा 2

रिलीज डेट: 29 जुलाई 2026

ओटीटी प्लेटफॉर्म: जियोहॉटस्टार

करीब दो दशक बाद ‘द डेविल वियर्स प्राडा 2’ के जरिए मिरांडा प्रीस्टली की वापसी हो रही है। इस बार कहानी तेजी से बदलती फैशन इंडस्ट्री, मीडिया की नई चुनौतियों, कॉर्पोरेट प्रतिस्पर्धा और बदलते रिश्तों के बीच आगे बढ़ती है। पहली फिल्म की तरह इसमें भी तीखे संवाद, ग्लैमर और ऑफिस ड्रामा का भरपूर तड़का देखने को मिलेगा।

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द आइडाहो मर्डर्स: ए कॉलेज टाउन नाइटमेयर

रिलीज डेट: 29 जुलाई 2026

ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

यह ट्रू-क्राइम डॉक्यूमेंट्री 2022 में अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ आइडाहो के चार छात्रों की सनसनीखेज हत्या की घटना को फिर से सामने लाती है। इंटरव्यू, आर्काइव फुटेज और जांच से जुड़े तथ्यों के जरिए यह सीरीज उस अपराध और उसके बाद चली जांच की पूरी कहानी दिखाती है।

बैटमैन: केप्ड क्रूसेडर सीजन 2

रिलीज डेट: 31 जुलाई 2026

ओटीटी प्लेटफॉर्म:प्राइम वीडियो

नॉयर स्टाइल की इस एनिमेटेड सीरीज के दूसरे सीजन में बैटमैन एक बार फिर गोथम सिटी को अपराधियों से बचाने के मिशन पर लौटता है। इस बार जोकर और रिडलर जैसे प्रतिष्ठित विलेन भी कहानी का हिस्सा बनेंगे, जिससे रोमांच और बढ़ जाएगा।