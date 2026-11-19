इस हफ्ते ओटीटी पर मनोरंजन का जबरदस्त डोज मिलने वाला है। ‘द ओडिसी’ से लेकर ‘ढिंढोरा 2’ तक, कई रोमांचक फिल्में और वेब सीरीज अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने जा रही हैं। ऐसे में अगर आप कुछ नया और दिलचस्प देखने की तलाश में हैं, तो इस हफ्ते की ये रिलीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल होनी चाहिए।

द ओडिसी

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ‘द ओडिसी’ 18 नवंबर से प्राइम वीडियो, बुक माय शो और एप्पल टीवी पर रिलीज किया है लेकिन इसे देखने के लिए दर्शकों को इसे बाय या रेंट करना पड़ेगा। फिल्म में मैट डेमन, ऐन हैथवे, टॉम हॉलैंड, जेंडाया, मिया गोथ, रॉबर्ट पैटिनसन, चार्लीज थेरॉन, हिमेश पटेल, बेनी सफ्डी, जॉन बर्नथल और जॉन लेगुइजामो जैसे दिग्गज कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

ढिंढोरा 2

‘ढिंढोरा 2’ को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 20 नवंबर 2026 को रिलीज किया जाएगा। ये भुवन बाम द्वारा बनाए गए ढिंढोरा 1 के सफल सीजन का दूसरा पार्ट है। इस बार इसकी कहानी बिल्कुल अलग है लेकिन किरदार वहीं हैं यानी कि सभी किरदार भुवन बाम ने ही प्ले किए हैं। इस बार उनके साथ संजीदा शेख भी नजर आएंगी। इस बार सीरीज का निर्देशन स्नेहा शेट्टी कोहली ने किया है। इस नए सीजन में टीटू मामा के अतीत और उनकी पत्नी के गांव की सख्त परंपराओं के बीच टकराव देखने को मिलेगा।

कैंपस डायरीज 2

18 नवंबर 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल की सीरीज ‘कैंपस डायरीज’ का सीजन 2 रिलीज हो चुका है। सीरीज में हर्ष बेनीवाल, ऋत्विक साहोर, अभिनव शर्मा, सृष्टि गांगुली रिंदानी, सलोनी गौर और सलोनी पटेल नजर आ रहे हैं। इस कॉलेज ड्रामा सीरीज़ के दूसरे सीजन में छहों दोस्त एक बार फिर एक्सेल यूनिवर्सिटी लौटते हैं। इस बार कॉलेज की नई चुनौतियों, दोस्ती, प्यार और जिंदगी के उतार-चढ़ाव के बीच उनकी कहानी आगे बढ़ती है।

मैडेन

यह फिल्म मशहूर अमेरिकी फुटबॉल कोच, कमेंटेटर और गेमिंग आइकन जॉन मैडेन के जीवन और करियर पर आधारित है। बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘मैडेन’ 18 नवंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। इसे हिंदी और इंग्लिश में रिलीज किया गया है, जिसका निर्देशन डेविड ओ रसेल ने किया है।

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मिस्टर एंड मिसेज ऑफिस

तमिल भाषा की वेब सीरीज ‘मिस्टर एंड मिसेज ऑफिस’ को मूल भाषा के अलावा अब हिंदी में भी ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। जियोहॉटस्टार पर ये वेब सीरीज 18 नवंबर 2026 से स्ट्रीम हो रही है। इसके कुल 4 एपिसोड हैं। इसकी कहानी एक ऑफिस लव स्टोरी के आस-पास घूमती है। जो घर पर तो पति-पत्नी है लेकिन सख्त बॉस होने की वजह से ऑफिस में अजनबियों की तरह रहते हैं।

अनबिल अवन

अशोक सेल्वन और प्रीति मुकुंदन स्टारर फिल्म ‘अनबिल अवन’ 20 नवंबर 2026 को सनी लिव पर स्ट्रीम होगी। दर्शकों को ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा में देख पाएंगे। फिल्म का निर्देशन आर. कार्तिकेयन ने किया है।

द अल्ट्रुइस्ट्स

यह सीरीज क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स से जुड़े अरबों डॉलर के घोटाले की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। ये 8 एपिसोड वाली सीरीज 19 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसमें दो युवाओं के रिश्ते और फाइनेंस की दुनिया को दिखाया गया है।

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पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस

‘पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस’ का सीजन 3 इंडिया में 20 नवंबर से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होना शुरू होगा। बता दें कि अभी इसके सिर्फ 2 ही एपिसोड रिलीज होंगे, बाद में हर हफ्ते एक एपिसोड रिलीज किया जाएगा।