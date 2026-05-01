इस शुक्रवार भूत बंगला के साथ कई नई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं। जुनैद खान और साई पल्लवी की ‘एक दिन’,’राजा शिवाजी’ ने भी सिनेमाघरों में दस्तक दे दी हैं। इसके साथ ही ओटीटी पर भी मनोरंजन का फुल डोज मिलने वाला है, जिन्हें आप घर बैठे एन्जॉय कर सकते हैं। आइये जानें लिस्ट में कौन-कौन सी फिल्में और वेस सीरीज हैं।

ग्लोरी

स्पोर्ट्स और ड्रामा ड्रामा को पसंद करने वालों के लिए ग्लोरी एक शानदार पद है। यह सीरीज बॉक्सिंग की दुनिया पर आधारित है। इसमें पुलकित सम्राट, दिव्येंदु, सु निकोलाई बेकर, जन्नत जुबैर, सयानी गुप्ता और आशुतोष राणा अहम नाम शामिल हैं। आज, 1 मई 2026 से नेटफ्लिक्स पर रिप्लेसमेंट हो रही है।

माय डियरेस्ट सेनोरिटा

यह एक स्पैनिश फिल्म है, जो 1972 की फिल्म पर आधारित है। इसकी कहानी एक पारंपरिक परिवार में जन्मी अडेला के परिवार-गिर्द घूमती है। यह फिल्म आज भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है।

द केरेल स्टोरी

थिएटर में सफल प्रदर्शन के बाद ‘द केरल स्टोरी 2’ अब ओटीटी पर आ गई है। यह फिल्म आज, 1 मई से ZEE5 पर उपलब्ध हो रही है। इसमें उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा नजर आ रही हैं। पहली फिल्म में अदा शर्मा लीड रोल में वह और बड़ी हिट साबित हुई थीं।

यह भी पढ़ें: क्या गाने ही बॉलीवुड की असली पहचान हैं? जानिए कब और क्यों शुरू हुआ ये ट्रेंड

राकासा

हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए राकासा बेहतरीन विकल्प है। यह लंबी फिल्म 3 अप्रैल 2026 को सुपरस्टार में रिलीज हुई थी और अब 1 मई से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। इसे तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में भी देखा जा सकता है।

अनदेखी सीजन 4

क्रोम कॉमेडी सीरीज अनदेखी सीजन 4 आज SonyLIV पर रिलीज हो गई है। इसमें हर्ष शैडो और सन शर्मा मुख्य भूमिका में हैं।

द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स

यह हॉरर-ड्रामा सीरीज एक परिवार की विदाई से चली आ रही कहानी, प्रेम, संघर्ष और सामाजिक बदलाव को जोड़ती है। यह 29 अप्रैल 2026 से प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।

यह भी पढ़ें: ‘मैं सिर्फ 80 का हूं’, आमिर खान ने किया उम्र का जिक्र तो जावेद अख्तर ने यूं टोका

आडू 3

मलयालम फिल्म आडू 3 भी ओटीटी पर रिलीज हुई है। यह एक कॉमेडी-फैंटेसी फिल्म है, जिसमें जयसूर्या, विजय बाबू और सनी वेन नजर आते हैं।

बैच मेट

चार इंजीनियरिंग मित्रों की कहानी पर आधारित यह स्टूडियो वेब सीरीज 30 अप्रैल 2026 से JioHotstar पर प्रसारित हो रही है।

द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स

यह हॉरर-ड्रामा सीरीज़ एक परिवार की विदाई से चली आ रही कहानी, प्रेम, संघर्ष और सामाजिक बदलाव को जोड़ती है। यह 29 अप्रैल 2026 से प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।