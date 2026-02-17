OTT Release This Week: सिनेमाघरों से ज्यादा आजकल लोग ओटीटी पर फिल्में और सीरीज देखना पसंद करते हैं। मेकर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी अलग-अलग तरह के नए-नए कंटेंट लाते रहते हैं। फिर जो मूवीज थिएटर्स में आती हैं, वह भी लगभग डेढ़ से दो महीने में ओटीटी पर दस्तक दे देती हैं। ऐसे में ओटीटी पर कंटेंट देखने वालों को लगभग एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिल जाता है।

अब फरवरी के तीसरे हफ्ते में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। 16 फरवरी से 22 फरवरी के बीच ओटीटी पर एक से बढ़कर एक मूवी और वेब सीरीज आने वाली। इसमें अनुराग कश्यप की ‘केनेडी’ से लेकर ‘द नाइट एजेंट 3’ तक कई नाम शामिल हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में।

56 डेज (56 Days)

कैथरीन रयान हॉवर्ड के नॉवेल पर आधारित ’56 डेज’ एक इरोटिक थ्रिलर कहानी ओलिवर केनेडी और सियारा वाइज के बारे में है। यह एक सुपर मार्केट में मिलते हैं और अपना रिलेशनशिप शुरू कर देते हैं। फिर 56 दिन बाद उनके घर में एक लाश मिलती है और कहानी इसी के इर्द-गिर्द घूमती है। इसे 18 फरवरी को प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है।

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी (Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri)

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ साल 2025 में क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म रोमांटिक ड्रामा थी, जिसमें कार्तिक ने ‘रेहान’ और अनन्या ने ‘रूमी’ का किरदार निभाया था।

यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। अब यह थिएटर्स में आने के बाद यह ओटीटी पर आने को तैयार है। ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ अमेजन प्राइम पर 19 फरवरी को स्ट्रीम होने वाली है, जिसे दर्शक फ्री में देख सकते हैं। पहले इसे रेंट पर रिलीज किया गया था।

द नाइट एजेंट 3 (The Night Agent 3)

‘द नाइट एजेंट’ के दो सीजन आने के बाद अब इसका तीसरा सीजन आने वाला है। यह हॉलीवुड की एक एक्शन जासूसी थ्रिलर सीरीज है। इसमें देखने को मिलेगा कि कैसे ट्रेजरी एग्जीक्यूटिव अपने सुपीरियर को मारने के बाद क्लासिफाइड सीक्रेट्स लेकर भाग गया और पीटर सदरलैंड उसे पकड़ने का काम करते हैं। यह सीरीज 19 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।

केनेडी (Kennedy)

‘केनेडी’ लंबे समय से चर्चा में है। अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी लियोनी और राहुल भट्ट समेत कई सितारे नजर आने वाले हैं। इसकी कहानी एक पुलिस वाले के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे लोग मरा हुआ मान लेते हैं। वहीं, वह भ्रष्ट पुलिस सिस्टम को सही करने के लिए काम करता है। इसे 20 फरवरी को जी5 पर देखा जा सकता है।

