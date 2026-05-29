29 मई 2026, शुक्रवार को OTT प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट का जबरदस्त तड़का लगने वाला है। इस हफ्ते दर्शकों के लिए रोमांस, कॉमेडी, साइंस-फिक्शन और कोर्टरूम ड्रामा से भरपूर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज़ हो रही हैं। लिस्ट में मलयालम रोमांटिक-कॉमेडी ‘कजिन्स एंड कल्याणम्स’, दिलचस्प साइंस-फिक्शन ड्रामा ‘स्टार सिटी’ और अक्षय कुमार-अरशद वारसी स्टारर बहुप्रतीक्षित लीगल कॉमेडी ‘जॉली एलएलबी 3’ जैसे बड़े टाइटल शामिल हैं।
जियोहॉटस्टार, अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर आने वाली ये नई रिलीज आपके वीकेंड को पूरी तरह एंटरटेनमेंट से भर देंगी। नीचे देखें इस शुक्रवार रिलीज होने वाली फिल्मों और शोज की पूरी लिस्ट।
जॉली एलएलबी 3- (JioHotstar)
2011 के चर्चित भट्टा-परसौल भूमि आंदोलन की पृष्ठभूमि पर बनी ये कोर्टरूम ड्रामा-कॉमेडी दो ‘जॉली’ वकीलों की टक्कर दिखाती है। एक तरफ हैं जगदीश ‘जॉली’ त्यागी (अरशद वारसी), जो जमीन गंवा चुके किसानों और एक विधवा के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर जगदीश्वर ‘जॉली’ मिश्रा (अक्षय कुमार), जो एक बड़े उद्योगपति के पक्ष में खड़े हैं। अदालत में शुरू हुई बहस धीरे-धीरे सिस्टम, सत्ता और इंसाफ की जंग में बदल जाती है, जहां दोनों वकीलों को तय करना पड़ता है कि उनके लिए जीत ज्यादा जरूरी है या सच।
कजिन्स एंड कल्याणम्स-(JioHotstar)
यह कहानी केरल के एक परिवार की है, जहां छह चचेरे भाई-बहन (कजिन्स) एक साथ पल-बढ़कर बड़े होते हैं। यह एक बहुत ही मज़ेदार और इमोशनल फैमिली ड्रामा है, जिसमें रोमान्स और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का है।
पूरी सीरीज में सात शादियां दिखाई गई हैं और इन्हीं शादियों के इर्द-गिर्द इन सभी भाई-बहनों की ज़िंदगी घूमती है। कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वक्त के साथ उनके रिश्ते बदलते हैं, उनके बीच कैसी खट्टी-मीठी नोकझोंक और कॉम्पिटिशन होता है, और कैसे उनके घर-परिवार के पुराने रीति-रिवाज और परंपराएं आज भी उनकी लाइफ पर गहरा असर डालती हैं।
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राफा – (Netflix)
यह चार एपिसोड की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जो टेनिस के सुपरस्टार राफेल नडाल के करियर के आखिरी दिनों को करीब से दिखाती है। इस सीरीज को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुके डायरेक्टर जैक हेनज़र्लिंग ने बनाया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल का टेनिस कोर्ट पर और कोर्ट के बाहर का सफर कितना शानदार और प्रेरणादायक रहा है।
स्टार सिटी- (Apple TV)
यह सीरीज मशहूर शो ‘फॉर ऑल मैनकाइंड’ (For All Mankind) की दुनिया को और आगे बढ़ाती है। कहानी में एक अलग मोड़ दिखाया गया है- क्या होता अगर चांद पर पहला कदम अमेरिका ने नहीं, बल्कि सोवियत संघ (USSR) ने रखा होता?
यह ड्रामा हमें सोवियत संघ की उस खुफिया दुनिया में ले जाता है, जहां अंतरिक्ष यात्रियों (कॉस्मोनॉट्स), इंजीनियरों और खुफिया अधिकारियों की कहानी दिखाई गई है। इसमें आप देखेंगे कि कैसे अंतरिक्ष में आगे बढ़ने की इस होड़ में इन लोगों को भारी राजनीतिक दबाव झेलना पड़ा, क्या-क्या कुर्बानियां देनी पड़ीं और कितने बड़े खतरों का सामना करना पड़ा।
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कैलाबासास कॉन्फिडेंशियल – (Netflix)
साउदर्न कैलिफोर्निया के बैकड्रॉप पर बनी यह आठ एपिसोड की एक रियलिटी सीरीज है। कहानी अमीर दोस्तों, पुराने प्रेमियों और जानी-दुश्मनों के एक ऐसे ग्रुप की है, जो कॉलेज खत्म होने के बाद अपने गृहनगर (होमटाउन) में दोबारा मिलते हैं।
जब ये सब साथ आते हैं, तो पुरानी लड़ाइयां और मनमुटाव फिर से उभरने लगते हैं। इसके साथ ही, कुछ ऐसे दबे हुए राज बाहर आते हैं जो इन अमीर लोगों की चमचमाती और परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी को पूरी तरह हिलाकर रख देते हैं।6. Propeller
वन-वे नाइट कोच – (Apple TV)
यह सीरीज बच्चों के एक मशहूर 1997 के नॉवेल (Propeller One-Way Night Coach) पर आधारित है। कहानी है आठ साल के जेफ (क्लार्क शॉटवेल) की, जिसे प्लेन्स और उड़ने का बहुत शौक है, और उसकी मां हेलेन (केली एविस्टन-क्विनेट) की।
उनकी बोरिंग और आम सी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आता है, जब वे देश के एक कोने (ईस्ट कोस्ट) से हॉलीवुड के लिए एक सफर पर निकलते हैं। जो सफर एक मामूली हवाई उड़ान से शुरू हुआ था, वह धीरे-धीरे अनजाने सरप्राइजों और कभी न भूलने वाले एक बेहद रोमांचक एडवेंचर में बदल जाता है।