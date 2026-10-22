OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर मनोरंजन का भरपूर डोज मिलने वाला है। ‘गजब रात’ से लेकर ‘द पैराडाइज’ तक, कई फिल्में और वेब सीरीज दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। अगर आप घर बैठे कुछ नया देखने का प्लान बना रहे हैं, तो जानिए इस हफ्ते ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं और इन्हें आप किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।

गजब रात

मोज बाजपेयी की मच अवेटेड फिल्म ‘गजब रात’ 23 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। फिल्म का निर्देशन रितेश शाह ने किया है। इसकी कहानी एक वन नाइट थ्रिलर है, यानी कि फिल्म में दिखाई सभी घटनाएं एक ही रात की कहानी है। मनोज बाजपेयी फिल्म में पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं, जो एक मर्डर मिस्ट्री सुलझाते हैं। इस फिल्म का पुराना नाम ‘घूसखोर पंडत’ था लेकिन बाद में इसे ‘गजब रात’ कर दिया गया।

द पैराडाइज

नानी की एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘द पैराडाइज’ सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने को तैयार है। श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी इस फिल्म में नानी के अलावा राघव जुयाल नजर आए थे। फिल्म को सिनेमाघरों में दर्शकों से काफी प्यार मिला था। 22 अक्टूबर को ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। सीबीएफसी की तरफ से फिल्म को ए कैटेगरी में रिलीज किया था। ओटीटी के लिए फिल्म को 24 मिनट तक कट किया गया। फिल्म के कुछ एक्शन सीन और धूमावती के डांस को कट कर दिया है।

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चार यार

प्राइम वीडियो की नई हिंदी क्राइम-ड्रामा वेब सीरीज ‘चार यार’ 23 अक्टूबर को रिलीज होगी। ये भारत समेत 240 देशो में स्ट्रीम होगी। सीरीज में कुल 8 एपिसोड हैं और इसमें 2000 के दशक की शुरूआत के मुंबई शहर की कहानी दिखाई गई है। सीरीज में पूरव झा, नमन जैन, साकिब अय्यूब औऱ प्रयाग मेहता मेन लीड रोल में दिखाई देंगे।

सुमो दीदी

‘सुमो दीदी’ भारत की पहली पेशेवर महिला सुमो पहलवान हेतल दवे के जावन पर आधारित एक हिंदी स्पोर्ट बायोपिक फिल्म है। जयंत रोहतगी के निर्देशन में बनी ये फिल्म 23 अक्टूबर को जी 5 पर रिलीज होगी। फिल्म का निर्माण जियो स्टूडियोज ने किया है। ओटीटी से पहले इस फिल्म का प्रीमियर टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी हो चुका है। यह फिल्म हेतल दवे के संघर्ष की कहानी है, जिन्हें अपने वजन के कारण फैट शेमिंग का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इसी चुनौती को अपनी ताकत बनाया और सुमो कुश्ती में देश का प्रतिनिधित्व किया।

द लेजेंड ऑफ हनुमान 7

दशहरा वीक के दौरान जियो हॉटस्टार पर ‘द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 7’ रिलीज होने को तैयार है। इस सीजन में रामायण के लंका युद्ध को एक नए और और भी बड़े नैरेटिव दिशा में आगे बढ़ाया गया है। जीवन जे. कांग और नवीन जॉन के निर्देशन में बने इस सीजन में एक बार फिर महाबली हनुमान की शानदार कहानियां देखने मिलेंगी। सीजन में शरद केलकर ने एक बार फिर रावण के किरदार को अपनी आवाज दी है।

ना वाइफ मिसिंग

‘ना वाइफ मिसिंग’ एक मनोवैज्ञानिक क्राइम-थ्रिलर फिल्म है, जो 22 अक्टूबर को तेलुगु और तमिल भाषा में Aha ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। स्वातिप्रकाश मंत्रीप्रगड़ा ने फिल्म का निर्देशन किया है। फिल्म में वरुण संदेश, श्वेता बसु प्रसाद मुख्या भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का संगीत साी कार्तिक ने दिया है।

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डोरोथी

कीर्ति सुरेश स्टारर तमिल फिल्म ‘डोरोथी’ नेटफ्लिक्स पर 23 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। तमिल भाषा के साथ ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी रिलीज होगी। फिल्म की कहानी का लेखन और निर्देशन कार्तिक सुब्बाराज ने किया है। ओटीटी से पहले ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जहां इसे काफी अच्छे रिएक्शन मिले थे। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और संगीत उस्ताद इलैयाराजा ने तैयार किया गया है।