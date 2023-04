OTT Movies and Web Series Releases This Weekend (April 14): अप्रैल के तीसरे हफ्ते नेटफ्लिक्स, डिज़नी प्लस हॉटस्टार, ज़ी5 और प्राइम वीडियो पर कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं। इस हफ्ते कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की शहजादा, राधिका आप्टे की मिसेज अंडरकवर और जेरेमी रेनर डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली है, जिसमें अनिल कपूर भी नजर आएंगे। जहां ओटीटी पर आपको ये शानदार फिल्में और सीरीज देखने को मिलेंगी। वहीं सिनेमाघरों में सामंथा रुथ प्रभु की शाकुंतलम रिलीज हो रही है जो कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या देख सकते हैं और क्या-क्या नया रिलीज हो रहा है तो चलिए एक नजर डालते हैं।

शहज़ादा Shehzada

कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की फिल्म शहजादा ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म में कृति सेनन, मनीषा कोइराला, परेश रावल, रोनित रॉय और सचिन खेडेकर ने भी अभिनय किया। यह फिल्म साल 2020 में आई अल्लू अर्जुन की तेलुगू सुपरहिट एक्शन ड्रामा फिल्म ‘अला वैकुंठप्रेमुलू’ की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हो रही है। फिल्म का निर्देशन रोहित धवन ने किया है।

मिसेज अंडरकवर Mrs Undercover

एक्ट्रेस राधिका आप्टे की जासूसी कॉमेडी फिल्म ‘मिसेज अंडरकवर’ एक ऐसी होममेकर की है जो पहले अंडरकवर एजेंट थी। फिल्म में, एक्ट्रेस ने दुर्गा की भूमिका निभाई है, जो एक पूर्व अंडरकवर एजेंट है, जो गृहिणी बन जाती है और दस साल बाद कुछ ऐसा होता है कि उसे वापस ड्यूटी पर बुलाया जाता है। उसे पता चलता है कि वापस आना आसान नहीं है क्योंकि शादी के बाद वह सब कुछ भूल गई है, अपना सारा समय अपने परिवार को समर्पित कर चुकी है। इसमें आपको सुमित व्यास, राजेश शर्मा और साहेब चटर्जी भी नजर आएंगे। यह ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर 14 अप्रैल 2023 को आ रही है। फिल्म का निर्देशन अनुश्री मेहता ने किया है।

रेनर्वेशन्स Rennervations

जेरेमी रेनर की रेनर्वेशन्स एक चार-भाग वाली डॉक्यूमेंट्री है जिसमें बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर भी नजर आएंगे। यह सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 13 अप्रैल, 2023 को रिलीज हो रही है। इसका निर्देशन ज़ैच मार्क ने किया है।

जुबली पार्ट 2 Jubilee Part 2

अपारशक्ति खुराना, अदिति राव हैदरी, वामिका गब्बी, सिद्धांत गुप्ता, नंदीश संधू और राम कपूर की जुबली भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग के बारे में है। यह ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 14 अप्रैल, 2023 को रिलीज हो रही है। इसका निर्देशन विक्रमादित्य मोटवाने ने किया है।

कब्ज़ा

कन्नड़ फिल्म कब्ज़ा में सुपरस्टार उपेंद्र, किच्चा सुदीपा और शिवराकुमार हैं। श्रिया सरन फिल्म में लीड रोल में हैं। फिल्म पूर्व-विभाजन भारत में सेट है। फिल्म एक साधारण आदमी की कहानी बताती है, जो बाद में देश के सबसे खूंखार गैंगस्टर में बदल जाता है। एक मारे गए स्वतंत्रता सेनानी का छोटा बेटा अर्केश्वर (उपेंद्र), जो अपने बड़े भाई को भी हिंसा में खो देता है। पारिवारिक नुकसान उसके अंदर एक भयानक क्रोध को ट्रिगर करते हैं, अंत में वो अंडरवर्ल्ड का डॉन बन जाता है। यह 14 अप्रैल 2023 को प्राइम वीडियो पर कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज हो रही।

इनके अलावा Obsession, Single Drunk Female, Operation: Nation, Queens on the run, Seven Kings Must Die जैसी फिल्में और वेब सीरीज भी रिलीज हो रही हैं। तो वीकेंड के लिए कमर कस लीजिए और अपनी पसंदीदा सीरीज और फिल्मों का आनंद लीजिए।