Chetak Screen Awards 2026: कुछ साल पहले भारतीय स्ट्रीमिंग ओरिजिनल्स को मिली जबरदस्त सराहना और बढ़ती व्यूअरशिप के बाद अब OTT का परिदृश्य बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां “रिस्क से बचने की प्रवृत्ति” को इस बदलाव की बड़ी वजह बताया जा रहा है। इसके बावजूद, पिछले साल सीधे OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई फिल्मों को देखें तो दर्शकों के पास देखने के लिए काफी विविधता मौजूद थी।

इस विविधता की झलक इस साल के चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स के बेस्ट OTT फिल्म नॉमिनेशन में भी देखने को मिल रही है, जहां निजी पारिवारिक कहानियों से लेकर थ्रिलर और सामाजिक ड्रामा तक सभी तरह की फिल्में ट्रॉफी की दौड़ में शामिल हैं। दमदार कहानी, अभिनय और किरदरों के दम पर मिसेस, रात अकेली है, द बंसल मर्डर्स, स्टोलेन, द ग्रेट शमशूद्दीन फैमिली और द मेहता बॉयज ने इस कैटेगरी में जगह बनाई है।

Mrs. (Zee5) एक पारंपरिक शादी में पितृसत्तात्मक अपेक्षाओं पर तीखा नजरिया पेश करती है। हनी त्रेहान के निर्देशन में बनी रात अकेली है, द बंसल मर्डर्स (Netflix) एक क्राइम ड्रामा है, जो छोटे शहरों की अपराध दुनिया में लौटते हुए वर्गभेद और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करती है। करण तेजपाल की थ्रिलर स्टोलेन (Amazon Prime Video) दो शहरी भाइयों की कहानी है, जो अनजाने में एक बच्चे के अपहरण के मामले में फंस जाते हैं। वहीं, अनुषा रिज़वी की द ग्रेट शमशूद्दीन फैमिली (JioHotstar) और बोमन ईरानी के निर्देशन में बनी द मेहता बॉयज (Amazon Prime Video) पारिवारिक ड्रामा हैं, जो समकालीन समाज की झलक दिखाते हैं।

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Mrs. को बेस्ट फिल्म के अलावा तीन और नॉमिनेशन मिले हैं- बेस्ट एक्ट्रेस (OTT फिल्म) के लिए सान्या मल्होत्रा, बेस्ट डायरेक्टर (OTT फिल्म) के लिए आरती कदव और बेस्ट स्क्रिप्ट (OTT)।

बेस्ट एक्ट्रेस (OTT फिल्म) की दौड़ में सान्या मल्होत्रा के साथ फातिमा सना शेख (आप जैसा कोई), राधिका आप्टे (साली मोहब्बत), सबा आजाद (सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज), मिया मेल्ज़र (स्टोलेन), फरीदा जलाल (द ग्रेट शमशूद्दीन फैमिली) और श्रेया चौधरी (द मेहता बॉयज) भी शामिल हैं। सबा आजाद ने एक कश्मीरी रेडियो सिंगर के किरदार में गहराई जोड़ी, जबकि फरीदा जलाल ने अपने शानदार अभिनय से साबित किया कि उम्र उनके हुनर को कम नहीं कर सकी है।

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वहीं, बेस्ट एक्टर (मेल) – OTT कैटेगरी में मनोज बाजपेयी (Inspector Zende), अभिषेक बच्चन (Kaalidhar Laapata), नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Raat Akeli Hai: The Bansal Murders), अभिषेक बनर्जी (Stolen) और शुभम वर्धन (Stolen) को नॉमिनेशन मिला है। इन सभी कलाकारों के प्रदर्शन यह साबित करते हैं कि प्लेटफॉर्म कोई भी हो, अच्छी तरह से लिखे और निभाए गए किरदार हमेशा प्रभाव छोड़ते हैं। अभिषेक बच्चन ने कालिधर के किरदार में संवेदनशीलता और मासूमियत भरी, वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने Raat Akeli Hai के दूसरे भाग में जटिल इंस्पेक्टर जटिल यादव के किरदार को फिर से जीवंत किया। बनर्जी और वर्धन, जिन्होंने दिल्ली में साथ थिएटर किया है, ने Stolen में अपने अभिनय से वास्तविकता और धार जोड़ी।