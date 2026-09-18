मराठी थ्रिलर फिल्म ‘गोंधल’ (गोंधळ) को ऑस्कर 2027 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) ने शुक्रवार, 18 सितंबर को इसका ऐलान किया। इस दौड़ में नागा भाषा की फिल्म ‘अंग’ (Angh) और तमिल फिल्म ‘डोरोथी’ (Dorothy) भी शामिल थीं।

संतोष डावखर के निर्देशन में बनी ‘गोंधल’, 99वें अकादमी अवॉर्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। फिल्म के निर्देशक संतोष डावखर को 2025 में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में सिल्वर पीकॉक अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।

ऑस्कर के लिए भारत की एंट्री का चुनाव करने वाली जूरी में पी. शेषाद्रि, विजय पाटकर, हुतु कनोडिया, शांति कुमार, संदीप पाराशर, संजय पाटिल, साबू जोसेफ, अनिल थॉमस, विवेक वासवानी, बिजोन दासगुप्ता, हासन, वासन और तन्निष्ठा चटर्जी शामिल थे। कुल 33 फिल्मों ने ऑस्कर की दौड़ में अपनी एंट्री भेजी थीं। इनमें 14 हिंदी, चार मराठी, चार तेलुगु, चार गुजराती, तीन तमिल, एक मलयालम, एक कोंयाक और एक नेपाली भाषा की फिल्म शामिल थी। इन लिस्ट में एक मूक फिल्म भी थी।

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पिछले साल नीरज घायवान के निर्देशन में बनी कोविड-19 पर आधारित ड्रामा फिल्म ‘होमबाउंड’ को ऑस्कर के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री चुना गया था। ईशान खट्टर और विशाल जेठवा स्टारर यह फिल्म ऑस्कर की लॉन्गलिस्ट में जगह नहीं बना सकी थी।

99वें अकादमी अवॉर्ड्स का आयोजन 14 मार्च 2027 को लॉस एंजिल्स स्थित डॉल्बी थिएटर में किया जाएगा।

क्या है फिल्म की कहानी?

महाराष्ट्र की पारंपरिक गोंधल रस्म और लोक-प्रदर्शन कला पर आधारित फिल्म ‘गोंधल’ की कहानी सुमन नाम की एक शादीशुदा महिला के इर्द-गिर्द घूमती है। उसकी जिंदगी में उस समय अनजाना मोड़ आता है, जब उसके रिश्तों, इच्छाओं और धोखे के बीच टकराव शुरू हो जाता है।

शुरुआत में फिल्म रोजमर्रा के रिश्तों और उनके उतार-चढ़ाव की कहानी लगती है, लेकिन धीरे-धीरे यह एक थ्रिलर का रूप ले लेती है। सुमन खुद को ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में फंसा हुआ पाती है, जहां से निकलने के लिए उसे रास्ता तलाशना पड़ता है। सुमन के सफर के माध्यम से फिल्म प्यार, इच्छा, धोखे और उन परिस्थितियों से बाहर निकलने की इंसानी कोशिश जैसे विषयों को सामने लाती है, जिनमें व्यक्ति खुद को फंसा हुआ महसूस करता है।

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इसके साथ ही ‘गोंधल’, महाराष्ट्र की समृद्ध लोक परंपरा को भी केंद्र में रखती है। फिल्म सदियों पुरानी इस लोक-प्रदर्शन शैली के महत्व और समकालीन समाज में उसकी प्रासंगिकता को समझने की कोशिश करती है। फिल्म में किशोर कदम, इशिता देशमुख, योगेश सोहोनी, निशाद भोईर, अनुज प्रभु संग अन्य कलाकार हैं। इसका संगीत दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा ने तैयार किया है।

‘गोंधल’ को बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी सम्मान और पहचान मिल चुका है। यह फिल्म 14 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।