हॉलीवुड के मशहूर अवॉर्ड्स की लिस्ट में ऑस्कर का नाम शामिल किया जाता है। जहां अलग-अलग कैटेगरी में बेस्ट आर्टिस्ट और फिल्मों को अवॉर्ड्स दिए जाते हैं। ऑस्कर 2026 पर सभी की नजरें हैं। भारत में इसका लाइव प्रसारण समय के अंतर की वजह से सुबह 4:30 पर शुरू हुआ। आइए आपके साथ विनर्स की पूरी लिस्ट शेयर करते हैं।

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर

बेनिसियो डेल टोरो- वन बैटल आफ्टर अनदर

जेकब एलॉर्डी- फ्रैंकेंस्टाइन

डेलरॉय लिंडो- सिनर्स

शॉन पेन- वन बैटल आफ्टर अनदर

स्टेलन स्कार्सगार्ड- सेंटिमेंटल वैल्यू

विनर- शॉन पेन (वन बैटल आफ्टर अनदर)

ऑस्कर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए पांच टॉप अभिनेताओं के बीच टक्कर देखने को मिली। इस कैटेगरी में विनर का खिताब शॉन पेन ने अपने नाम किया।

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस

एल फैनिंग- सेंटिमेंटल वैल्यू

इंगा इब्सडॉटर लीलास- सेंटिमेंटल वैल्यू

एमी मैडिगन- वेपन्स

वुनमी मोसाकू- सिनर्स

टियाना टेलर- वन बैटल आफ्टर अनदर

विनर- एमी मैडिगन (वेपन्स)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में विनर एमी मैडिगन (वेपन्स) बनी।

बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म

बुचर्स स्टेन

अ फ्रेंड ऑफ डॉरथी

जेन ऑस्टिन्स पीरियड ड्रामा

दी सिंगर्स

टू पीपल एक्सचेंजिंग सलाइवा

विनर- दी सिंगर्स और टू पीपल एक्सचेंजिंग सलाइवा