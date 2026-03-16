ऑस्कर अवॉर्ड्स का प्रसारण भारत में सुबह 4 बजकर 30 मिनट से शुरू हो चुका है। ऐसे में रेड कार्पेट लुक्स का जिक्र भी खूब हो रहा है। हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ ऑस्कर अवॉर्ड्स में जलवा बिखेरते हुए नजर आईं। इस दौरान की उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। खासकर फैंस कपल की लुक की तारीफ करते नजर आए।

अमेरिका के हॉलीवुड स्थित डॉल्बी थिएटर में अवॉर्ड सेरेमनी जारी है। इससे पहले रेड कार्पेट का आयोजन किया गया, जिसमें हॉलीवुड सितारों ने अपनी लुक से खूब ध्यान खींचा।

निक जोनस के साथ नजर आईं प्रियंका

ऑस्कर अवॉर्ड सेरेमनी में प्रियंका चोपड़ा बतौर अवॉर्ड प्रेजेंटर शामिल हुईं। रेड कार्पेट पर बॉलीवुड के देसी गर्ल अपने पति निक संगर नजर आईं। उनकी आउटफिट का जिक्र करें, तो एक्ट्रेस ने व्हाइट साइड स्लिट ड्रेस कैरी की। प्रियंका ने डायमंड जूलरी के साथ अपनी लुक को पूरा किया। वहीं, उनके पति और सिंगर निक जोनस ब्लैक सूट में नजर आए।