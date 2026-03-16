बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर- शॉन पेन, वन बैटल आफ्टर अनदर

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स- एमी मैडिगन, वेपन्स

बेस्ट ओरिजनल स्क्रीनप्ले- रयान कूगलर, सिनर्स

बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीनप्ले- पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर

बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म- के-पॉप डेमन हंटर्स

बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म- द गर्ल हू क्राइड पर्ल्स

बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन- केट हॉली, फ्रैंकेंस्टाइन

बेस्ट मेकअप और हेयरस्टाइलिंग- माइक हिल, जॉर्डन सैमुअल, क्लियोना फ्यूरी, फ्रैंकेंस्टाइन

बेस्ट कास्टिंग- कैसेंड्रा कुलुकुंडिस, वन बैटल आफ्टर अनदर

बेस्ट लाइव-एक्शन शॉर्ट फिल्म (टाई)- द सिंगर्स और टू पीपल एक्सचेंजिंग सलाइवा