ऑस्कर 2026 अवॉर्ड की अनाउंसमेंट हो चुकी है। भारतीय मूल की फिल्म निर्माता गीता गांधबरी को दो नामांकन मिले थे, लेकिन उन्हें बिना ऑस्कर खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इसके अलावा, बॉलीवुड में देसी गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने ऑस्कर अवॉर्ड्स में बतौर प्रेजेंटर हिस्सा लिया। इस दौरान की उनकी रेड कार्पेट लुक भी वायरल हो रही है। दीपिका पादुण के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जब उन्होंने एक्ट्रेस की रेड कार्पेट लुक देखी।

सोशल मीडिया पर ऑस्कर अवॉर्ड्स से जुड़ी पोस्ट की इतनी ज्यादा भरमार हो गई कि लोगों ने ऑस्कर के हैशटेग के साथ की गई हर पोस्ट को सच मान लिया। इनमें से एक दीपिका पादुकोण की भी है। वायरल फोटो में दीपिका रेड कलर के खूबसूरत गाउन में नजर आईं। सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में वह 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में पहुंची थीं या नहीं।

हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर अवॉर्ड्स का आयोजन हुआ। इससे पहले ही जानकारी सामने आ चुकी थी कि भारत से प्रियंका चोपड़ा और ईशा अंबानी एकेडमी अवॉर्ड्स में शामिल होंगी, लेकिन हैरानी उस समय बढ़ गई जब दीपिका की रेड कार्पेट फोटोज सोशल मीडिया पर ऑस्कर इवेंट से बताकर वायरल की गई।

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खैर, आप भी वायरल तस्वीरों को देखकर सोचने लगे होंगे कि दीपिका ने सच में इवेंट में हिस्सा लिया है। लेकिन, सच यह है कि उनकी वायरल तस्वीरें एआई से बनाई गई है। लाल रंग के गाउन में दिखाया गया दीपिका का लुक सोशल मीडिया पर एआई फोटो के जरिए व्यूज हासिल करने वालों का हो सकता है। दीपिका ने ऑस्कर अवॉर्ड में हिस्सा नहीं लिया, और उनकी वायरल तस्वीरों का सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है।

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