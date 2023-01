Oscar 2023: ‘Naatu-Naatu’ को लेकर संगीतकार का दावा, गाना जीतकर आएगा ऑस्कर

Naatu-Naatu के म्यूजिक डायरेक्टर एमएम कीरवानी का कहना है कि उनका गाना ऑस्कर जीत सकता है।

फिल्म आरआरआर का 'नाटू-नाटू' गाना ऑस्कर के लिए नॉमिनेट/Naatu Naatu Song (फोटो-ट्विटर-taran adarsh)

