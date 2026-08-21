अभिनेता और ‘बिग बॉस 19’ विनर गौरव खन्ना इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। उनकी पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ‘लॉकअप 2’ का हिस्सा थीं और शो के प्रीमियर पर खुलासा किया था कि वो और गौरव तलाक ले रहे हैं। अब ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में गौरव के को-कंटेस्टेंट रहे ओरी ने आकांक्षा को आस्तीन का सांप बताया है।

ओरी का मानना है कि आकांक्षा अपने व्यूज के लिए गौरव की लोकप्रियता का फायदा उठा रही हैं। ओरी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा, “वह सिर्फ उनके अच्छे नाम को खराब कर रही हैं और अपने व्यूज के लिए उनकी लोकप्रियता का फायदा उठा रही हैं। उन्हें कोई नहीं जानता। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वह शादीशुदा हैं। ‘खतरों के खिलाड़ी’ की शूटिंग के दौरान हमने केप टाउन में एक महीने तक एक ही वैनिटी वैन शेयर की थी। यह पूरी तरह गलत व्यवहार है। एक अच्छे इंसान को परखना और उसका फायदा उठाना। यह लड़की सच में स्तीन के सांप जैसी है।”



ओरी ने आगे आकांक्षा के लिए काफी तीखी भाषा का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने अपने कमेंट में शो की कंटेस्टेंट शगुन शर्मा का भी जिक्र किया। शगुन इससे पहले गौरव पर बुली करने का आरोप लगा चुकी हैं।

उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, “और जहां तक शगुन की बात है, मुझे पूरा यकीन है कि ‘खतरों के खिलाड़ी’ के दौरान मैंने उसे गौरव से भी ज्यादा परेशान किया था और इसके बावजूद हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। उसे परेशान करना मजेदार है, क्योंकि वह अच्छी प्रतिक्रियाएं देती है और हमें मनोरंजन की जरूरत थी।”

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बता दें कि गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला ने 24 नवंबर 2016 को कानपुर में शादी की थी। अब ‘लॉकअप 2’ में आकांक्षा ने अपने और गौरव के तलाक को लेकर कहा था कि यह फैसला अचानक नहीं हुआ है। उन्होंने बताया था कि यह सब शो में आने से काफी पहले से चल रहा था और गौरव के ‘खतरों के खिलाड़ी’ में आने से पहले भी दोनों के बीच यह स्थिति थी। हालांकि दोनों अपने काम और व्यस्त शेड्यूल के चलते अभी तक तलाक के कागजों पर साइन नहीं कर पाए हैं।