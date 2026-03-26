भूषण कुमार और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने गुरुवार को अपनी नई फिल्म ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की घोषणा की। निर्माता और निर्देशक के अनुसार, यह फिल्म भारत के आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित सैन्य हमलों से प्रेरित है, जो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर में किए गए थे।

ये फिल्म लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ‘टिनी’ ढिल्लों (सेवानिवृत्त) की किताब ‘ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान’ है। फिल्म का निर्देशन अग्निहोत्री करेंगे, जबकि फिल्म का प्रोडक्शन टी-सीरीज़ और I Am Budha Productions द्वारा किया जाएगा।

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मेकर्स ने बताया कि यह फिल्म 2025 में जम्मू-कश्मीर के पाहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत की रणनीतिक साहस और निर्णायक कार्रवाई की कहानी को दिखाएगी। उस हमले में 26 लोग मारे गए थे जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे।

भूषण कुमार ने कहा, “कुछ कहानियां चुनी नहीं जातीं, वे आपको चुनती हैं। ऑपरेशन सिंदूर ऐसी ही कहानी है जिसे ईमानदारी, साहस और जिम्मेदारी के साथ बताना जरूरी है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक खुलासा है।”

विवेक अग्निहोत्री ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर केवल पहलगाम हमले का बदला नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि भारत ने आधुनिक युद्ध में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। हमने भारतीय सशस्त्र बलों के विभिन्न हिस्सों के साथ मिलकर गहन शोध किया है ताकि केवल घटनाओं को ही नहीं बल्कि उनके कारणों और तरीकों को भी समझा जा सके।”

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अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि उनका प्रयास हमेशा ऐसी कहानियां बताने का रहा है जो असुविधाजनक लेकिन आवश्यक हों, और उनका उद्देश्य दर्शकों को एक सच्चाई और रोमांच से भरी सिनेमाई अनुभव देना है।

फिल्म से जुड़ी और जानकारी जल्द ही मेकर्स साझा करेंगे।