ऑपरेशन सफेद सागर, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये वेब सीरीज इस समय काफी चर्चा में है। इस सीरीज के रिलीज होने के बाद कई मु्द्दे निकल कर आते हैं। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहुजा से लेकर कारगिल जंग के बारे में बातचीत बढ़ गई है। सीरीज ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही है।

सीरीज की शुरुआत युद्ध शुरू होने से कुछ महीने पहले की घटनाओं से होती है, जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोनों देशों के बीच शांति की पहल करने के मकसद से पाकिस्तान के लाहौर दौरे पर गए थे।

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जब वाजपेयी ने मानी थी नवाज शरीफ की जिद

लेकिन इस मुलाकात से जुड़ा एक ऐसा किस्सा है जिस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी से एक फरमाइश करते हुए बॉलीवुड एक्टर देव आनंद को अपने साथ लाने की जिद की थी, कमाल बात ये रही थी कि वाजपेयी ने इस जिद को मान भी लिया था।

एक खास बस में दिल्ली से लाहौर की यात्रा की गई थी जिसमें दिग्गज अभिनेता देव आनंद भी शामिल थे। नवाज शरीफ ने ये जिद क्यों की थी। राजनीतिक दौरे और मुलाकात में फिल्मी जगत के सितारें की मौजूदगी पर उस समय कई सवाल भी उठे थे।

वाजपेयी ने नवाज से पूछा- आप भारत से क्या मंगवाना चाहते हैं

सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर में नवाज शरीफ का रोल विनय पाठक ने निभाया है औऱ वो देव आनंद के साथ की मुलाकात के बारे में बात करते नजर आते हैं। जिसमें वो कहते हैं कि उनका ये बड़ा सपना था जो पूरा हो गया है। असल जिंदगी की बात करें तो, पीएम नवाज भारतीय अभिनेता देव आनंद को काफी पसंद करते थे।

असल जिंदगी में शांति की पहल करने के मकसद वाली इस मुलाकात का कार्यक्रम जब अचानक बना था, तो वाजपेयी ने नवाज शरीफ से पूछा कि क्या वह भारत से अपने लिए कुछ मंगवाना चाहते हैं। बताया जाता है कि शरीफ ने जवाब दिया, “अगर संभव हो तो देव आनंद को भी अपने साथ ले आइए।”

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देव आनंद को पाकिस्तान बुलाना चाहते थे

पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेयी के मुताबिक, देव आनंद को पाकिस्तान ले जाने की पहल नवाज शरीफ ने ही की थी। 2024 में आउटलुक में छपे एक लेख में बाजपेयी ने बताया था कि देव आनंद को अपने पाकिस्तान दौरे की जानकारी सिर्फ एक दिन पहले दी गई थी।

बाजपेयी के अनुसार, वाजपेयी ने देव आनंद से कहा था, “कल के लिए तैयार रहिए। कुछ अधिकारी आपके घर आएंगे। आपको दिल्ली आना है। हां, अपना पासपोर्ट जरूर रखिएगा। आपको मेरे साथ लाहौर चलना है। पड़ोसी मुल्क में भी आपके कई चाहने वाले हैं।”

नवाज और देव आनंद की मुलाकात

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान नवाज शरीफ ने देव आनंद के साथ अपनी पहली मुलाकात को भी याद किया था। उन्होंने बताया कि जैसे ही बस वाघा पहुंची, देव साहब तुरंत नीचे उतरे और दोनों ने एक-दूसरे को गले लगा लिया। इसके बाद देव आनंद ने नवाज़ शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों का हाथ पकड़ा और उन्हें एक साथ लाते हुए कहा, “मैं दोनों मुल्कों को इसी तरह इकट्ठा करने आया हूं।”

देव आनंद का पाकिस्तान से रिश्ता

इसकी एक खास वजह ये भी थी कि ‘ज्वेल थीफ’, ‘सीआईडी’, ‘टैक्सी ड्राइवर’ और ‘जॉनी मेरा नाम’ जैसी कई यादगार फिल्मों में काम कर चुके देव आनंद का जन्म लाहौर के पास हुआ था। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। विभाजन से पहले ही वह मुंबई चले गए थे और इसके बाद 1999 तक उन्हें अपने घर लौटने का मौका ही नहीं मिला।