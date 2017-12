Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 4: दर्शकों को भाया सलमान का टाइगर अवतार, रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही फिल्म

Tiger Zinda Hai 4th Day Box Office Collection: सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर जिंदा है को रिलीज हुए चार दिन हो चुके हैं। फिल्म लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। केवल तीन दिनों में इसकी कमाई 100 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। जिसके साथ ही यह फिल्म ने ट्यूबलाइट, सुल्तान और बजरंगी भाईजान को काफी पीछे छोड़ दिया है। फिल्म जिस तेजी से बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है उससे साफ है कि यह इस हफ्ते 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। फिल्म की कमाई के आंकड़ों को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है।

Tiger Zinda Hai Box Office Collection: रिकॉर्ड कमाई…100 करोड़ के क्लब में पहुंची सलमान-कैटरीना की फिल्म

तरण ने लिखा- टाइगर जिंदा है सलमान खान की 12वीं ऐसी फिल्म बन गई है जो 100 करोड़ के क्लब में पहुंची है। यह किसी एक्टर द्वारा सबसे ज्यादा संख्या है। उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान (320.34 करोड़) और सुल्तान (300.45 करोड़) हैं। अपने दूसरे ट्विट में उन्होंने लिखा- टाइगर जिंदा है ने तीसरे दिन खलबली मचा दी है। पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण हर जगह बेहतरीन बढ़ोत्तरी। यह तूफान बना रही है। शुक्रवार को फिल्म ने 34.10 करोड़, शनिवार को 35.30 करोड़ और रविवार को 45.53 करोड़ रुपए की कमाई की। अब तक इसका कुल कलेक्शन 114.93 करोड़ रुपए हो चुका है।

#TigerZindaHai #TZH is Salman Khan’s 12th film to cross ₹ 100 cr mark… The HIGHEST by any actor…

Highest grosser: #BajrangiBhaijaan [₹ 320.34 cr]

Two films in ₹ 300 cr Club: #BajrangiBhaijaan [₹ 320.34 cr] and #Sultan [₹ 300.45 cr]

India biz.

