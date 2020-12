नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कैंपस में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर आज ही के दिन दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों ने लाइब्रेरी में घुसकर छात्रों पर लाठियां बरसाईं थीं। आज उस घटना को एक साल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग उस घटना को याद कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भी जामिया हिंसा को याद किया है और एक ट्वीट किया है।

स्वरा भास्कर ने जामिया स्टूडेंट्स के साहस को सैल्यूट करते हुए लिखा, ‘अपने संविधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों द्वारा CAA, NRC को लेकर प्रोटेस्ट करने पर दिल्ली पुलिस द्वारा उन पर क्रूर हमले को आज एक साल हो गए। जामिया स्टूडेंट्स के साहस को मेरा सलाम!’ स्वरा भास्कर ने इस ट्वीट के साथ सब याद रखा जाएगा का हैशटैग लगाया। उन्होंने लिखा, #jamiaattack #sabyaadrakhajaaega.

स्वरा भास्कर ने इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें जामिया हमले को डॉक्यूमेंट किया गया है। स्वरा भास्कर के इस ट्वीट पर यूजर्स भी अलग – अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। निंजा नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘शैक्षणिक संस्थानों में कुछ असामाजिक तत्वों को पूरा संस्थान हाईजैक करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। छात्रों का काम पढ़ाई करना है। और वो लोग जिन्हें राजनीति में दिलचस्पी है, उन्हें राजनीतिक पार्टियां ज्वॉइन कर लेनी चाहिए। हमारे शैक्षणिक संस्थानों में टुकड़े- टुकड़े गैंग से सख़्ती से निबटने की जरूरत है।’

One year to the brutal attack on #JamiaMilliaIslamia students by @DelhiPolice .. for exercising their constitutional right to peacefully protest the CAA-NRC project.. Salute to the spirit of Jamia students! #jamiaattack #SabYaadRakhaJaaega pic.twitter.com/V1RfGQzpY1

