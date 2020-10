Kangana Ranaut: वर्ल्ड मेंटल डे पर अपनी फिल्म ‘जजमेंटल है क्या’ का प्रोमो शेयर करते हुए अभिनेत्री कंगना रनौत ने दीपिका पादुकोण पर अपरोक्ष तौर से निशाना साधा है। कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए दर्शकों से अपनी फिल्म ‘जजमेंटल है क्या’ देखने का अनुरोध किया है। दीपिका पर निशाना साधते हुए कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमारी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए बनाई गई फिल्म को ‘डिप्रेशन की दुकान चलाने वाले’ कोर्ट में घसीट कर ले गए।

कंगना ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि रिलीज से एकदम पहले हमें फिल्म का नाम बदलना पड़ा। जिसकी वजह से हमें मार्केट कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ रहा है। परंतु यह एक अच्छी फिल्म है, जाइए इसे आज ही देखिए। कंगना द्वारा शेयर की गई 41 सेकेंड की प्रोमो वीडियो पर ‘ब्रेक दी स्टिगमा’ लिखा हुआ है ।

इस प्रोमो की शुरुआत में कंगना,”दुनिया मुझे मेंटल कहती है, शायद वह मुझे समझ नहीं पाते हैं, या जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं शायद वही मेंटल होते हैं..” कहती दिख रही हैं।

दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण मेंटल हेल्थ के साथ अपने संघर्ष को लेकर काफी बोलती रही हैं। दीपिका पादुकोण मेंटल अवेयरनेस को लेकर सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करती हैं।

मेंटल हेल्थ को लेकर दीपिका और कंगना इससे पहले भी आमने-सामने आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर लिखा था “रिपीट ऑफ्टर मी, यू कैन नॉट स्टेप-आउट ऑफ डिप्रेशन”। दीपिका को जवाब देते हुए कंगना ने उस समय ट्वीट किया था “रिपीट ऑफ्टर मी, डिप्रेशन का धंधा चलाने वाले लोगों को पब्लिक ने उनकी औकात दिखा दी”। इस ट्वीट में कंगना रनौत में सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मांग भी की थी।

कंगना रनौत पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत के बाद से कंगना रनौत लगातार बॉलीवुड में भाई-भतीजावाद का आरोप लगाते हुए बॉलीवुड के कुछ लोगों पर जमकर निशाना साध रही हैं।

The film that we made for Mental Health awareness was dragged to the court by those who run depression ki dukan, after media ban, name of the film was changed just before the release causing marketing complications but it’s a good film, do watch it today #WorldMentalHealthDay https://t.co/uaB1FKNIoH

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 10, 2020