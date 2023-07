OMG 2 Teaser: भगवान कृष्ण के बाद शिवजी के रूप में छाए अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी का दमदार रोल

Oh My God 2 Teaser: अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म OMG 2 का शानदार टीजर रिलीज हो गया है।

Oh My God 2 Teaser (Photo- Screengrab)

पढ़ें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram