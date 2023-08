Live

OMG 2 Review Live Updates: अक्षय कुमार की ‘OMG 2’ आज हो रही रिलीज, देखने से पहले जानिए कैसी है फिल्म?

OMG 2 Movie Release Live Updates: अक्षय कुमार की फिल्म 'OMG 2' 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसका दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने के लिए मिल रहा है साथ ही स्पेशल स्क्रीनिंग में इसे शानदार रिस्पांस मिला है।

'ओएमजी 2' मूवी रिव्यू लाइव अपडेट

Akshay Kumar OMG 2 Movie Release and Review Live Updates: अक्षय कुमार की फिल्म 'OMG 2' को तमाम विवादों के बाद सेंसर बोर्ड से 'ए' सर्टिफिकेट दिया गया। साथ ही इन विवादों के बाद भी फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसके ट्रेलर रिलीज के बाद लोगों में फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखने के लिए मिला है। बीते दिन ही मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें सेलेब्स और क्रिटिक्स की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। साथ ही लोग ट्विटर पर भी इसे लेकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को पांच में से 4 स्टार दिए हैं। ऐसे में अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो जान लीजिए कि फिल्म कैसी है? फिल्म से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए… Live Updates पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग से इंप्रेस हुए लोग अक्षय कुमार की OMG 2 की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की जा रही है। इसमें पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग लोगों को काफी इंप्रेस कर रही है। एक यूजर ने लिखा, ' रख विश्वास तू है शिव का दास omg 2 एक सेंसिटिव मुद्दे को बेहद ही मासूमियत और सच्चाई के साथ समाज के समक्ष रखती है। पंकज त्रिपाठी ने किरदार में जान फूंक दी है। फिल्म सेक्स एजुकेशन पर बेस्ड है। यामी गौतम ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। सभी को देखनी चाहिए।' https://twitter.com/glamourjagat/status/1689663051212169216?s=20 अक्षय कुमार कीOMG 2 को मिले 5 में से 4 स्टार अक्षय कुमार की फिल्म 'OMG 2' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसे 5 में से 4 स्टार मिल रहे हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने मूवी को स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद 5 में से 4 स्टार दिए हैं। साथ ही अक्षय की एक्टिंग को जबरदस्त बताया है। https://twitter.com/taran_adarsh/status/1689622971789549568?s=20