बॉलीवुड एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन (Milind Soman) ने चीनी ऐप टिक टॉक (TikTok) का बहिष्कार करने का फैसला किया है। मिलिंद सोमन ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी देते हुए लिखा, ‘मैं अब टिक टॉक पर नहीं हूं।’ साथ ही उन्होंने आमिर खान की फिल्म 3 ईडियट्स के लिए प्रेरणा बने सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) का वीडियो शेयर करते हुए बॉयकाट चीनी उत्पाद का हैशटैग भी इस्तेमाल किया है।

मिलिंद सोमन के इस ट्वीट पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं। वहीं जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मिलिंद सोमन पर तंज कसते हुए लिखा, ‘समस्या का निवारण हो गया है। अब चीन लद्दाख में कब्जाए इलाकों को छोड़ देगा। मिलिंद सोमन के टिक टॉक छोड़ने के पीछे सोनम वांगचुक की अपील का असर देखा जा रहा है।

Problem solved. #TikTok will now make sure #China vacates the area it has occupied in #Ladakh. pic.twitter.com/UbIsRyfaIt

