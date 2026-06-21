दिग्गज अभिनेता ओम पुरी ने चार दशक से भी लंबे करियर में अपनी दमदार अदाकारी से अलग पहचान बनाई। अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर वो इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित कलाकारों में शामिल हो गए। हालांकि, सफलता तक पहुंचने का उनका रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। हाल ही में हिंदी रश को दिए एक इंटरव्यू में ओम पुरी की पूर्व पत्नी सीमा कपूर ने उनके संघर्ष से भरे शुरुआती दिनों को याद किया।

उन्होंने बताया कि करियर के शुरुआती दौर में ओम पुरी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, साथ ही राज कुमार साहब और ओम पुरी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। सीमा का कहना है कि उनकी बेहतरीन एक्टिंग की कला ने आखिरकार उन्हें वो सम्मान दिलाया, जिसके वो हकदार थे। यही वजह थी कि इंडस्ट्री के बड़े और दबंग सितारे भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सके।

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एक्टर राज कुमार साहब के बारे में बात करते हुए सीमा कपूर ने बताया कि वो अक्सर सेट पर नए कलाकारों का मजाक बना देते थे। वो किसी को भी कुछ भी कह देते थे। उनके ऐसे कई किस्से इंडस्ट्री में मशहूर हैं। उन्होंने कहा- ‘ओम पुरी साहब ने राज कुमार साहब के साथ उनके आखिरी दिनों तक काम किया। उस दौरान ओम पुरी काफी परेशान रहते थे, क्योंकि वो न तो किसी का अपमान करते थे और न ही खुद का अपमान सहन कर पाते थे।’

‘राज कुमार साहब की छवि ऐसी थी कि वह अक्सर लोगों को कटाक्ष भरे अंदाज में कुछ भी कह देते थे। यहां तक कि बड़े कलाकारों को भी वह कभी-कभी जूनियर आर्टिस्ट कहकर संबोधित कर देते थे।’

‘ओम पुरी ने मन ही मन तय कर लिया था कि अगर राज कुमार ने उनके साथ किसी तरह की बदतमीजी की, तो वो फिल्म छोड़ देंगे।’ लेकिन उनकी दमदार शख्सियत, अभिनय की कला और प्रोफेशनल रवैये के कारण राज कुमार ने कभी उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, ‘ओम पुरी की कला और व्यक्तित्व का राज कुमार भी सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने कभी उनकी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं की।’

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सीमा ने ओम पुरी के बारे में बात करते हुए कहा- ‘उन्हें भी करियर की शुरूआत में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसे में जब नए होते हो तो इंडस्ट्री में आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। सीनियर एक्टर और बाकी कलाकार आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। नाम और पैसे का घमंड लोगों को नए कलाकारों को निशाना बनाने पर मजबूर कर देता है और वो अलग अलग तरीके ढूंढते है आपको नीचा दिखाने के लिए।’

सीमा ने कहा, ‘ऐसे में कभी आप चीजों को नजरअंदाज करते हैं और कभी उनका सामना करते हैं। ओम भी इन सब दौरों से गुजरे थे। लेकिन जब वह खुद स्टार बने, तब उन्होंने कभी अपने जूनियर्स के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने न तो किसी को अपमानित किया और न ही कभी किसी के साथ गलत बर्ताव किया।’

बता दें कि दिग्गज अभिनेता ओम पुरी और राज कुमार ने एक साथ मुख्य रूप से सुपरहिट एक्शन फिल्म ‘मरते दम तक’ में काम किया है, जो 1987 में रिलीज हुई थी।