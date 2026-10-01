हर महीने की तरह अक्तूबर का महीना भी काफी फिल्मी रहने वाला है क्योंकि कई बड़ी और बेहतरीन फिल्में इस महीने रिलीज होने वाली हैं। इस महीने एक्शन, कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी, सस्पेंस, हर जॉनर में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने वाली हैं।

‘दृश्यम’ के फाइनल चैप्टर में फाइनली पता चल जाएगा सलगांवकर परिवार का सच और क्या होगा आयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ का हाल, ये सभी अपडेट्स काफी इंट्रस्टिंग नजर आ रही हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस महीने रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट आपको बता देते हैं।

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‘दृश्यम 3’

2 अक्टूबर को विजय सलगांवकर के परिवार का राज सामने आने वाला है। अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन, इशिता दत्ता, रजत कपूर, प्रकाश राज और जयदीप अहलावत स्टारर फिल्म ‘दृश्यम 3’ सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है और फिल्म के फाइनल चैप्टर में प्रकाश राज और जयदीप अहलावत की नई एंट्री हुई है।

यह भाग इस पूरी फ्रेंचाइजी का आखिरी (कन्क्लूजन) चैप्टर है, जिसमें विजय सालगांवकर एक बार फिर अपने परिवार को बचाने के लिए नए और खतरनाक सबूतों के खिलाफ कानून से जंग लड़ता नजर आएगा।

‘उड़ता तीर’

आयुष्मान खुराना की आगामी फिल्म ‘उड़ता तीर’ 9 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ये पहली बार है जब एक देशभक्ति पर बेस्ड एक कॉमेडी फिल्म का निर्माण किया गया है। फिल्म में आयुष्मान खुराना मेन लीड रोल में नजर आ रहे हैं।

फिल्म में उनके साथ सारा अली खान नजर आएंगी। फिल्म का ट्रेलर सामने आ चुका है और दर्शकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स देखने मिला है। आकाश ए कौशिक के निर्देशन में बनी फिल्म उड़ती तीर का निर्माण करण जौहर, आदार पूनावाला, अपूर्वा मेहता ने किया है।

‘नई नवेली’

यामी गौतम की आगामी फिल्म ‘नई नवेली’ 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। नवरात्रि के अवसर पर रिलीज होने जा रही इस फिल्म में यामी गौतम मोहिनी के किरदार में नजर आएंगी, जो एक आदर्श और बेहद खूबसूरत नई नवेली दुल्हन है।

ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, इसकी कहानी उस वक्त दिलचस्प मोड़ लेती है, जब मोहिनी के घर में कदम रखते ही बिखरे और आपसी कलह से जूझ रहे परिवार का माहौल चमत्कारिक रूप से बदल जाता है और घर में सुख-शांति का वास हो जाता है। फिल्म का निर्देशन बालाजी मोहन ने किया है।

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‘प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम’

राजकुमार राव स्टारर फिल्म ‘प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम’ एक हिंदी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जो 16 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ये फिल्म पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम के बारे में है, जिन्होंने कसाब जैसे आतंकवादी को सजा दिलाने में मदद की थी।

अविनाश अरुण के निर्देशन में बनी फिल्म का निर्माण दिनेश विजान ने किया है। फिल्म में राजकुमार राव के अलावा वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत और सिंकदर खेर भी मुख्य भूमिका में हैं।

‘जेलर 2’

यह फिल्म 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘जेलर’ का सीक्वल है, जिसमें एक बार फिर रजनीकांत टाइगर मुथुवेल पांडियन के दमदार किरदार में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी उनके हाई-वोल्टेज सफर को आगे बढ़ाती है। रजनीकांत के साथ फिल्म में विद्या बालन, एस. जे. सूर्या, विजय सेतुपति, सूरज वेंजारामूडु, रम्या कृष्णन, योगी बाबू और शिवराजकुमार जैसे सितारे भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म 15 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

‘रणबाली’

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के बाद साथ में पहली फिल्म दशहरा वीकेंड पर रिलीज होने वाली है। 1870 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित यह कहानी ब्रिटिश शासन के दौर के दक्षिण भारत को दिखाती है।

फिल्म में रणबाली नाम का एक निडर योद्धा अपने लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है और ब्रिटिश फौजों से मुकाबला करता है। फिल्म 16 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म 5 भाषाओं में देखने मिलेगी (हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम)

‘प्रेम कीटाणु’

अपूर्व सिंह कार्की के निर्देशन में बनी यह कॉमेडी-ड्रामा फिल्म उत्तर प्रदेश और एनसीआर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी कॉलेज के दोस्तों की है, जो दिल टूटने, करियर की चुनौतियों और प्यार-रिश्तों के उतार-चढ़ाव से जूझते हुए जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं।

फिल्म में वीर पहाड़िया, आफिया सैयद, अपारशक्ति खुराना और कई बाकी एक्टर्स अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म 2 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।