‘October’ Movie Collection Day 3: फीका पड़ा वरुण धवन का जादू, जानें फिल्म की कमाई का आंकड़ा

‘October’ Movie Collection Day 3: वरुण धवन और बनिता संधू की फिल्म ‘अक्टूबर’ दर्शकों को कुछ खास आकर्षित नहीं कर पाई है। फिल्म को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि पहले दिन वरुण की फिल्म अच्छा कमा सकती है। अंदाजे लगाए जा रहे थे कि फिल्म ओपनिंग डे पर 7 करोड़ रुपए तो कमा ही लेगी। लेकिन अपने फर्स्ट ले में वरुण की फिल्म ने उम्मीद से कम कमाई की। फिल्म के कलेक्शन का मामला 5.04 करोड़ में आकर ठहरा। वहीं दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी बढ़त देखने को मिली।

ट्रेड ऐनेलिस्ट तरण आदर्श के अनुसार वरुण धवन की फिल्म की कमाई में दूसरे दिन बढ़ौतरी देखने को मिला है। फिल्म ने 48.21% ग्रोथ की है। तरण आदर्श ने फिल्म की स्थिति को देखते हुए अंदाजा लगाया है कि अभी ‘अक्टूबर’ को रविवार को और अच्छी कमाई करनी चाहिए। तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के आंकड़े अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी कर लिखा, ‘अक्टूबर ने शुक्रवार को 5.04 करोड़ रुपए की कमाई की। शनिवार को फिल्म ने 7.47 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं रविवार को फिल्म ने 7.74 रुपए की कमाई की। इस हिसाब से फिल्म का टोटल कलेक्शन हो गया है-20.25 करोड़ रुपए।’

#October witnessed ample growth on Sat and Sun, after a slow start on Fri morning/noon… While the trending is healthy, it’s all about maintaining the pace on weekdays now… Fri 5.04 cr, Sat 7.47 cr, Sun 7.74 cr. Total: ₹ 20.25 cr. India biz.

