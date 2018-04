‘October’ Movie Collection Day 2: उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी वरुण धवन की फिल्म, मंदा रहा धंधा

‘October’ Movie Collection Day 2: एक्टर वरुण धवन और एक्ट्रेस बनिता संधू की फिल्म ‘अक्टूबर’ रिलीज हो चुकी है। 13 अप्रैल को रिलीज हुई फिल्म में वरुण एचएम कर रहे इंटर्न का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें थीं कि ‘अक्टूबर’ अपने पहले दिन में 7 करोड़ के करीब कमाई कर लेगी। ट्रेड ऐनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्वीट के जरिए बताया था कि फिल्म अपने पहले दिन 7 करोड़ रुपए कमा सकती है। लेकिन फिल्म ने अपने ओपनिंग डे में 7 करोड़ से कम की कमाई की। वरुण की फिल्म ने अपने पहले दिन में 5.04 करोड़ रुपए ही कमाए।

ट्रेड पंडितों का कहनाहै कि फिल्म वीकेंड में 25 करोड़ रुपए तक कमा सकती है। पहले दिन फिल्म ने उम्मीद से कम कमाई की है, वहीं अभी भी फिल्म पर विश्वास बना हुआ है कि वरुण की ये फिल्म ओपनिंग वीकेंड में कुछ खास कमाल कर पाएगी। वरुण की ये रोमांटिक फिल्म दर्शाती है कि किस तरह से एक लड़का उस लड़की से प्यार कर बैठता है जिसने कभी उससे बात नहीं की। बस एक और आखिरी बार उसके बारे में दोस्तों से पूछा था। बस, उस लड़की का लड़के के बारे में उसके दोस्तों से यही सवाल लड़के के मन में सवाल खड़ा करता है कि आखिर उस लड़की ने उसके बारे में क्यों पूछा। कहानी एक नया मोड़ कैसे लेती है, ये जानने के लिए फिल्म देखना जरूरी है।

#October has a slow start… Biz will have to witness miraculous growth over the weekend + maintain a strong trend on weekdays to leave a mark… Word of mouth is extremely mixed… Fri ₹ 5.04 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 14, 2018