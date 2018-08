मुंबई पुलिस ने भोजपुरी एक्ट्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट पर भद्दे कमेंट्स करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। खबर की जानकारी न्यूज एंजेसी एएनआई ने ट्वीट के जरिए दी है। पुलिस के अनुसार, आरोपी फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज के जरिए अभिनेत्री को रेप की धमकी देता था। एक्ट्रेस ने आरोपी शख्स के खिलाफ मलाड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है जल्द ही सच सामने आएगा। बॉलीवुड या फिर भोजपुरी सिनेमा के सेलेब्स अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर बिताते हैं। कभी-कभी वह ट्रोल्स के निशाने पर भी आ जाते हैं।

Mumbai: A man was arrested last night from Panvel for allegedly posting objectionable comments on social media posts of a Bhojpuri actress& giving rape threats to her over phone calls&text messages. The actress had lodged FIR against him at Malad Police Station. Investigation on. pic.twitter.com/kIO6T73wpS

— ANI (@ANI) August 4, 2018