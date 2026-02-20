शाहिद कपूर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। रोमांटिक जॉनर से लेकर एक्शन अवतार में उनका कोई मुकाबला नहीं है। कबीर सिंह के बाद शाहिद एक बड़ी हिट का इंतजार कर रहे हैं। इन दिनों उनकी हालिया रिलीज फिल्म ओ रोमियो का जिक्र बॉलीवुड के गलियारों में खूब चल रहा है। टिकट खिड़की पर इस फिल्म का बोलबाला देखने को मिल रहा है। एक सप्ताह का समय पूरा करने के बाद फिल्म ग्रॉस कलेक्शन के मामले में हाफ सेंचुरी लगा चुकी है। आइए फिल्म के कलेक्शन पर एक नजर डाल लेते हैं। साथ ही, संभावनाओं पर भी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कितने करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन पूरा कर पाएगी।

सोमवार और मंगलवार को ओ रोमियो फिल्म की बुकिंग पर खास ऑफर देखने को मिला। इसके बाद क्रिटिक्स ने संभावना लगाई थी कि फिल्म के कलेक्शन में बुधवार को गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि, बुधवार को कमाई के मोर्चे पर फिल्म ने बेहतर प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं कि शुक्रवार को फिल्म ने कितने करोड़ का कलेक्शन अपने नाम किया।

ओ रोमियो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिद कपूर स्टारर ओ रोमियो ने खबर लिखे जाने तक शुक्रवार को 1.25 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। संभावना है कि इसकी कमाई के आंकड़े में बढ़ोतरी सुबह तक देखने को मिल सकती है। बता दें कि बुधवार को मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3.65 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके बाद गुरुवार को भी कलेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली। 7वें दिन मूवी ने 3.1 करोड़ का नेट कलेक्शन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर किया।

कुल नेट कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म ने शुक्रवार को मिलाकर 48.35 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। हालांकि, ग्रॉस कमाई के मामले में मूवी 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। संभावना है कि अगले सप्ताह तक इसकी कमाई का आंकड़ा 70 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। इस सप्ताह कोई ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली फिल्म ने बड़े पर्दे पर दस्तक नहीं दी, जिसका फायदा शाहिद कपूर की ओ रोमियो को मिल सकता है।