अपने दौर की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में शुमार नूतन ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने पर्दे पर हर तरह के किरदार को इतनी सहजता से निभाया कि दर्शक उनकी अदाकारी के कायल हो गए। करीब चार दशक लंबे फिल्मी करियर में नूतन ने 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपनी शानदार अभिनय क्षमता के लिए छह बार फिल्मफेयर अवॉर्ड भी अपने नाम किया।

हालांकि नूतन की जिंदगी सिर्फ उनकी फिल्मों और उपलब्धियों तक सीमित नहीं रही। उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कई किस्से भी लंबे समय तक चर्चा में रहे। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित किस्सा अभिनेता संजीव कुमार के साथ हुए विवाद का है। एक समय दोनों के बीच रोमांस की खबरें तेजी से फैलने लगी थीं। इन अफवाहों से नूतन इतनी परेशान हो गई थीं कि उन्होंने कथित तौर पर संजीव कुमार को सबके सामने थप्पड़ तक मार दिया था।

फिल्मी परिवार में हुआ था नूतन का जन्म

नूतन का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था, जिसका हिंदी सिनेमा से गहरा रिश्ता था। उनके पिता कुमारसेन समर्थ फिल्म निर्माता और कवि थे, जबकि उनकी मां शोभना समर्थ अपने समय की जानी-मानी अभिनेत्री थीं। नूतन अपने भाई-बहनों में सबसे बड़ी थीं। उनकी बहनों में अभिनेत्री तनुजा और चतुरा शामिल थीं, जबकि उनके भाई का नाम जयदीप था।

नूतन ने बहुत कम उम्र में फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और धीरे-धीरे अपनी पहचान एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में बनाई, जो ग्लैमर से ज्यादा अपने अभिनय के लिए जानी जाती थी। ‘सीमा’, ‘सुजाता’, ‘बंदिनी’, ‘मिलन’, ‘सरस्वतीचंद्र’ और ‘मैं तुलसी तेरे आंगन की’ जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है।

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निजी जिंदगी की बात करें तो नूतन ने रजनीश बहल से शादी की थी। दोनों का एक बेटा हुआ, जो आगे चलकर अभिनेता मोहनीश बहल के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे।

संजीव कुमार के साथ अच्छी दोस्ती थी

नूतन और संजीव कुमार ने साथ में कुछ फिल्मों में काम किया था। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी थी। पर्दे पर दोनों की जोड़ी को पसंद किया जाता था और इंडस्ट्री में भी उनके रिश्ते को लेकर किसी तरह की बड़ी चर्चा नहीं थी।

लेकिन अचानक दोनों के अफेयर की खबरें सामने आने लगीं। नूतन के लिए यह बेहद परेशान करने वाली बात थी, क्योंकि वह शादीशुदा थीं और अपने परिवार को लेकर काफी गंभीर थीं।

बताया जाता है कि नूतन को किसी करीबी के जरिए यह जानकारी मिली कि उनके और संजीव कुमार के बीच रोमांस की खबरें सिर्फ मीडिया की अटकलें नहीं थीं, बल्कि कथित तौर पर संजीव कुमार खुद भी इस तरह की बातें फैला रहे थे।

यह बात नूतन को बेहद नागवार गुजरी। उन्होंने तय किया कि वह संजीव कुमार से सीधे इस बारे में बात करेंगी और उनसे इस तरह की अफवाहें फैलाने की वजह पूछेंगी।

मुलाकात के दौरान बढ़ा विवाद

नूतन जब संजीव कुमार से इस मुद्दे पर बात करने पहुंचीं तो कथित तौर पर उनके रवैये से वह और ज्यादा नाराज हो गईं। नूतन ने बाद में 1972 में ‘स्टारडस्ट’ को दिए एक इंटरव्यू में इस घटना के बारे में विस्तार से बात की थी।

नूतन के मुताबिक, संजीव कुमार का व्यवहार उस समय बेहद उदासीन था। वह उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आ रहे थे। नूतन पहले से ही अफवाहों को लेकर गुस्से में थीं और सामने से मिला यह रवैया उनके गुस्से को और बढ़ा गया।

नूतन ने उस घटना को याद करते हुए बताया था कि संजीव कुमार एक हाथ कमर पर रखे हुए खड़े थे और उनके चेहरे पर ऐसा भाव था, जैसे वह जल्द से जल्द इस बातचीत को खत्म करना चाहते हों। नूतन ने उनसे कहा कि वह उनसे बात करना चाहती हैं।

लेकिन संजीव कुमार के कथित रवैये ने नूतन का गुस्सा और बढ़ा दिया। इसके बाद उन्होंने अपना आपा खो दिया और संजीव कुमार को जोरदार थप्पड़ मार दिया।

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नूतन ने इंटरव्यू में इस घटना के बारे में बताते हुए कहा था कि संजीव कुमार के रवैये से उनका खून खौल उठा था। उन्होंने बताया कि वह उनसे शांत होकर बात करना चाहती थीं, लेकिन सामने से जिस तरह का व्यवहार किया गया, उसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकीं।

नूतन के मुताबिक, उन्होंने गुस्से में संजीव कुमार को थप्पड़ मारा और इसके बाद अपने मन की सारी बातें उनके सामने रख दीं।

यह घटना फिल्म इंडस्ट्री में तेजी से चर्चा का विषय बन गई। एक अभिनेत्री द्वारा अपने को-स्टार को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारना उस दौर में बेहद असामान्य घटना मानी गई थी। इसके बाद नूतन को लेकर तरह-तरह की बातें होने लगीं।

अफेयर की अफवाहों से भी ज्यादा गंभीर थीं कुछ बातें

1972 में ‘स्टारडस्ट’ को दिए इंटरव्यू में नूतन ने सिर्फ अफेयर की अफवाहों का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने दावा किया था कि उनके और संजीव कुमार के रिश्ते को लेकर इससे भी ज्यादा गंभीर बातें कही जा रही थीं।

नूतन के मुताबिक, संजीव कुमार कथित तौर पर यह दावा कर रहे थे कि दोनों साथ रह रहे हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा था कि संजीव कुमार उनके बेटे मोहनीश बहल की कस्टडी लेने की योजना बना रहे थे।

इन बातों ने नूतन को बेहद आहत किया था। उनके लिए यह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, बल्कि उनके परिवार और उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला था।

थप्पड़ मारने का नहीं था कोई पछतावा

घटना के बाद जब नूतन से पूछा गया कि क्या उन्हें संजीव कुमार को थप्पड़ मारने का अफसोस है, तो उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार किया।

नूतन का मानना था कि किसी को भी उनका नाम खराब करने या उनकी निजी जिंदगी के बारे में झूठी बातें फैलाने का अधिकार नहीं था। यही वजह थी कि वह अपने कदम को लेकर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थीं।

हालांकि इस घटना का असर उनके करियर पर भी पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, विवाद के बाद नूतन को कुछ प्रोजेक्ट्स से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने इस घटना में उन्हें ही गलत माना।

लेकिन इस मुश्किल दौर में नूतन के पति रजनीश बहल ने उनका पूरा साथ दिया। उन्होंने अपनी पत्नी का पक्ष समझा और इस विवाद में उनका समर्थन किया।

नूतन की जिंदगी का एक अनचाहा विवाद

नूतन का फिल्मी करियर उनकी शानदार अदाकारी, पुरस्कारों और यादगार फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने पर्दे पर ऐसे किरदार निभाए, जिनमें भावनाओं की गहराई साफ नजर आती थी। यही वजह है कि आज भी उन्हें हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में गिना जाता है।

लेकिन संजीव कुमार के साथ हुआ यह विवाद उनके जीवन के उन किस्सों में शामिल हो गया, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। एक तरफ नूतन ने अपनी पूरी जिंदगी अभिनय की दुनिया में अपनी प्रतिभा साबित करने में लगा दी, वहीं दूसरी तरफ निजी जिंदगी से जुड़ी इस घटना ने उन्हें लंबे समय तक सुर्खियों में बनाए रखा।

नूतन के लिए यह महज एक फिल्मी विवाद नहीं था। उनके मुताबिक मामला उनकी प्रतिष्ठा और परिवार तक पहुंच गया था। शायद यही वजह थी कि उन्होंने उस समय किसी तरह का समझौता करने के बजाय खुलकर अपना विरोध दर्ज कराया।

संजीव कुमार और नूतन के बीच उस समय वास्तव में क्या हुआ था, इसे लेकर अलग-अलग रिपोर्ट्स और दावे सामने आते रहे हैं। हालांकि नूतन ने खुद जिस तरह इस घटना का जिक्र किया था, उससे साफ है कि वह इस विवाद से बेहद आहत थीं और उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था।